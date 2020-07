Cem dias. É o tempo que os americanos têm para decidir se querem que Donald Trump continue na Casa Branca ou se preferem ver o democrata Joe Biden na presidência. Nes te domingo ficam a faltar cem dias para as eleições americanas. marcadas para 3 de novembro e a olhar para as sondagens o ex-vice-presidente de Barack Obama parece ter uma vantagem confortável face ao milionário. Mas cem dias é muito tempo, sobretudo no meio de uma pandemia, com confrontos raciais em várias cidades dos EUA e com um presidente tão imprevisível como Trump. Além de que as sondagens valem o que valem e num sistema como o americano, pode ser muito pouco. Hilla ry Clinton que o diga.

Tanto a média das sondagens do site FiveThirtyEight, de Nate Silver, como a do Real Clear Politics mostram que Biden tem quase dez pontos de vantagem sobre Trump - 49,5% contra 41,8% no primeiro, 49,6% contra 40,9% no segundo.