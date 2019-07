É na Madeira, a 31 de agosto, que o PS vai fazer a sua rentrée com um alvo bem definido: as eleições para o parlamento regional, que antecedem em 15 dias as eleições legislativas. É a própria secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, que confirma ao DN: "A rentrée é no Funchal porque o PS valoriza as eleições na Madeira e [pretende] dar toda a força ao PS Madeira."

O presidente do PSD, Rui Rio, também estará no Chão da Lagoa, a clássica festa social-democrata madeirense, já no próximo domingo, 28, mas os socialistas deslocam-se à região para assinalar o regresso à atividade política a nível nacional, depois das férias. As eleições regionais de 22 de setembro são uma aposta forte do PS.