Os portugueses pagam em comissões bancárias o dobro do valor pago pelos vizinhos espanhóis para ter o menor nível de serviço da Europa. A conclusão é de um estudo feito pela consultora Deloitte em Espanha em colaboração com a Associação Espanhola de Banca. A média anual dos preços dos serviços bancários em Portugal é de 78 euros enquanto em Espanha é de 38 euros. Em termos de nível de serviço, Portugal é o pior na Europa - o número de serviços oferecidos pelos bancos em Portugal face à percentagem de serviços disponibilizados através de pelo menos dois canais é inferior ao dos restantes países da análise. Espanha e Itália são os melhores. No caso do país vizinho, além de ter comissões bancárias muito mais baixas do que as praticadas em Portugal, tem o maior número de serviços oferecido aos clientes e tem a maior oferta multicanal.

Os dados não surpreendem Nuno Rico, economista da Deco Proteste. "Estamos a ter cada vez menos banca em Portugal e cada vez mais cara. Este tem sido o fado dos consumidores portugueses", afirmou o economista. Lembra que os bancos continuam a fechar balcões, reduziram o número de funcionários, prejudicando os clientes que têm cada vez menos acesso aos serviços, sobretudo os com menores habilitações literárias. Apesar da crescente digitalização dos serviços, que geram poupanças aos bancos, tal não é refletido nos preços cobrados aos clientes. "A digitalização trouxe milhões de euros de poupança aos bancos mas infelizmente as comissões cobradas até deverão aumentar."

A Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor entregou recentemente uma petição na Assembleia da República com mais de 20 mil assinaturas a exigir o fim de algumas comissões bancárias cobradas em Portugal. A comissão de manutenção de conta bem como a comissão de processamento de prestação devem ser extintas, defende.

No estudo, a Deloitte analisou as comissões pagas em sete países: Espanha, Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Holanda. O preço dos serviços financeiros em Portugal é de 78 euros de média anual, ficando a meio da tabela dos países incluídos na análise e abaixo da média de 91 euros. O melhor é o Reino Unido, onde a média é de 20 euros por ano. O mais caro é a Alemanha, onde o custo médio anual chega a 181 euros mas é também o país com o maior número de serviços disponíveis: 115.

Entre os sete países analisados no estudo, Portugal apresenta o menor número de serviços gratuitos prestados pelos bancos. No total, são apenas 47 os serviços sem custo em Portugal, que compara com os 87 em Espanha. A média europeia é de 59. Em Espanha, 76% dos serviços prestados pela banca são grátis, enquanto em Portugal são apenas 68% e a média europeia é de 72%.

Portugal é o segundo pior país em termos de número de serviços prestados aos clientes. Enquanto os bancos espanhóis disponibilizam 115 serviços, os portugueses oferecem 69. Só o Reino Unido tem menos serviços: 67. Não foi possível obter um comentário da Associação Portuguesa de Bancos.

Nem os serviços digitais escapam. O preço anual dos serviços bancários digitais em Portugal é de 61 euros anuais, mais caro do que os preços dos serviços tradicionais, enquanto em Espanha não passa dos 20 euros. A média dos países analisados é de 60 euros anuais.

Para o estudo, a Deloitte analisou as comissões do Novo Banco, Millennium bcp, Santander e ActivoBank, que representam mais de 50% das caixas

multibanco disponíveis no país.

São vários os fatores que contribuem para a existência de comissões bancárias mais caras em Portugal. O baixo nível das taxas de juro e a crise que afetou a banca portuguesa nos últimos anos levou os bancos a desenvolver estratégias para aumentar as receitas. Vários bancos receberam ajudas estatais ao longo dos anos, num total que ascendeu a 15,525 mil milhões de euros. Com a crise financeira e económica o nível de malparado nos bancos disparou e o setor tem vindo a reduzir o seu stock de mau crédito. Bruxelas obrigou ainda a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco a implementar planos de reestruturação.

A adaptação ao digital tem levado os bancos a alterar a forma de oferecer os seus serviços e a introduzir comissões que não existiam antes "São várias a artimanhas usadas pela banca para onerar o cliente. Por exemplo, a banca adotou a estratégia muito interessante de começar a cobrar por produtos que eram gratuitos", apontou Nuno Rico. "Não faltam exemplos de serviços que são cobrados pelos bancos em Portugal e que são grátis em outros países."

A Deloitte lembra que os modelos de oferta de serviços financeiros pelos bancos são diferentes entre os países. O mais comum é o que existe em Portugal, com os bancos a disponibilizar serviços em "pacote". Em Espanha, a banca adotou um modelo baseado na relação com o cliente. No Reino Unido, o acesso e utilização são gratuitos e os clientes apenas pagam para ter serviços bancários menos habituais.