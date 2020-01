Um novo líder do CDS a reboque do Chega? "Seria um erro"

Cinco candidatos à liderança; 11 moções globais; dois dias de discussões, no Parque de Exposições de Aveiro; trabalhos prolongando-se pela noite fora, de sábado para domingo; votações de madrugada. Nas piores circunstâncias possíveis, com o partido reduzido a cinco deputados - tinha 18 -, o CDS volta aos congressos onde tudo está em aberto - na definição do caminho a seguir e de quem o irá liderar. Assunção Cristas fará o discurso de despedida logo no início dos trabalhos, nesta manhã.

E afinal quem é o favorito?