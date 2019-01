Uma jornalista de investigação, frustrada com as limitações do seu trabalho, conhece um inspetor de crime económico da Polícia Judiciária, frustrado com a estratégia dos seus chefes. Há ainda um primeiro-ministro, deslumbrado com o poder económico e hábil tático. Banqueiros, agentes secretos, políticos que se mudaram para grandes empresas. E por fim um homem de negócios, advogado de offshores, arrivista sem passado, nem escrúpulos, que se move à vontade entre acionistas de bancos e corredores da residência oficial do primeiro-ministro. Estas são as personagens que se movem em Teorias da Conspiração, a série de 12 episódios que a RTP1 estreia nesta sexta-feira (às 22.30) e que faz um retrato - ficcionado mas muito real - dos bastidores do poder no Portugal contemporâneo.

Produzida por Leonel Vieira e realizada por Manuel Pureza, a série é de autoria do jornalista Paulo Pena, grande repórter do DN, e de Artur Ribeiro. No elenco, encontramos nomes como Carla Maciel, Rúben Gomes, Gonçalo Waddington, Rita Loureiro, Dinarte Branco, Rui Morrison, Pedro Carmo, André Gago, João Vicente e muitos outros.