Candidatos à administração da RTP já estão a ser avaliados

As candidaturas aos lugares de presidente e de vogal da administração da RTP começaram a ser avaliadas na quarta-feira. A escolha dos sucessores à equipa de Gonçalo Reis está a ser feita não diretamente pelo Conselho Geral Independente (CGI), como tinha sucedido nas duas recentes nomeações, mas através de uma empresa de recrutamento, a Boyden. Esta está a receber as candidaturas apresentadas em dupla e a analisar o plano estratégico para o serviço público de media que os participantes têm de submeter.

E se o processo está no domínio da confidencialidade, esperando-se uma shortlist de candidaturas a ser entregue até meados de março, certo é que os primeiros nomes começam a fazer-se ouvir nos corredores. Nicolau Santos, atual presidente da agência Lusa, é um dos mais referenciados para a futura equipa da estação pública, com várias fontes a reiterar o nome do jornalista, garantindo que "está na equipa do atual vogal da RTP, Hugo Figueiredo, e que se está a recandidatar".

Ao DN, Nicolau Santos diz "não o conhecer" e vinca que não quer "embarcar em novelas". Fala antes de outras prioridades: "Estou mais focado na assembleia geral [da Lusa] de 26 de março e para a eleição de novos órgãos sociais", diz o responsável, que está em negociações com o governo para o financiamento urgente da agência.

Teve início o processo de substituição de Gonçalo Reis à frente da RTP © Sara Matos/Global Imagens

Santos não é, porém, o único nome a ser falado neste processo de sucessão. Entre os já divulgados - com Pedro Norton, ex -CEO da Impresa e comentador da RTP a ter confirmado ter sido sondado para integrar este processo e a declinar - está também o de Daniel Deusdado, ex-diretor de Programas da RTP na gestão de Nuno Artur Silva, agora secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media. Porém, ao DN, negou ter alguma vez sido contactado, participado ou entregado qualquer projeto para este cargo.

Até ao final da noite de quarta-feira não foi possível recolher qualquer resposta por parte da empresa de recrutamento relativamente ao andamento e às fases do processo, mas é esperado que "comecem a ser feitas entrevistas aos candidatos, análise de currículo e de projeto apresentado", sabe o DN. Aliás, o plano estratégico será decisivo para a escolha dos candidatos. Da parte do CGI, todos os comentários são remetidos para os documentos sobre este processo e tornados públicos.

A escolha final caberá ao CGI, órgão da RTP presidido por José Vieira de Andrade e que conta com Arons de Carvalho, Francisco Seixas da Costa, Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa, Leonor Beleza e Manuela Melo. A intenção, explica fonte próxima ao DN, é a de "ter uma nova equipa até final de março", esperando-se, nessa data, que "esteja também escolhido o administrador com o pelouro financeiro". Neste caso, recorde-se, será necessária a aprovação do ministro das Finanças, João Leão. Uma nomeação que só deverá acontecer após a apresentação do Relatório e Contas 2020.