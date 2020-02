Ainda que o governo reconheça as competências no politécnico para assumir doutoramentos - até agora reservado apenas às universidades -, é preciso mudar a Lei de Bases, que continua intacta.

Há dois anos, o Conselho de Ministros juntava-se para aprovar, entre outras medidas, um decreto-lei que concedia a possibilidade de todas as instituições de ensino superior atribuírem doutoramentos - um direito, até então, reservado às universidades e recusado aos politécnicos - desde que demonstrem capacidade científica. O ensino politécnico elogiou a oportunidade, que parecia ser a porta que há tantos anos esperavam para ver aberta. Contudo, o governo lançou a notícia com uma nota: o grau de doutor nas instituições de ensino politécnico só será possível quando for alterada a própria Lei de Bases do Sistema Educativo, em que está escrita a restrição desta possibilidade apenas ao ensino universitário. Até agora, ainda está tudo por mudar.

A introdução de doutoramentos nos politécnicos já tinha sido defendida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que acabou por recuar depois de alguns protestos das universidades. Já um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que avaliou o sistema de ensino superior e ciência do país em 2018, validou esta solução. O decreto-lei de 2018 fez renascer esta possibilidade, mas "não funciona sem uma outra lei", denuncia o presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Alberto Amaral confirma que, legalmente, não há outro caminho senão a alteração desta Lei de Bases, pela qual tem lutado o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).