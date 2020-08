Portugal tem 43 concelhos com menos de três casos de covid. A maioria é no Alentejo

Vila Viçosa, no Alentejo, um dos 43 concelhos do país com menos de três infetados pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 espalhou-se por quase todo o território português, incidindo com maior intensidade nas zonas urbanas com mais densidade populacional, nomeadamente, a área metropolitana de Lisboa e a do Porto. Apesar disto, existem ainda 43 dos 308 concelhos portugueses ou livres do novo coronavírus ou com menos de três casos entre os residentes. 19 destes (44%) localizam-se na região do Alentejo.

Embora nas últimas semanas os concelhos alentejanos de Mora, Montemor-o-Novo ou Reguengos de Monsaraz tenham preenchido grande parte das notícias sobre as cadeias de transmissão mais preocupantes, é nesta região que se situa a maioria dos concelhos que não constam do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), atualizado todas as segundas-feiras. Entre eles estão, por exemplo, Alvito, Vila Viçosa, Castelo de Vide, Nisa, Ourique, Estremoz [veja no final do artigo todos os concelhos].

A região do Alentejo, que durante os primeiros meses da pandemia teve uma propagação do vírus lenta, aumentou o número de casos no último mês. No entanto, mantém-se como a zona de Portugal continental como menos infetados (887) e a segunda com menos mortes (22).

A ausência de um determinado município desta lista não significa que o concelho nunca tenha registado um caso de infeção. Quer dizer que esse concelho nunca confirmou, pelo menos, três casos. Pode ter tido um ou dois, uma vez que a DGS não reporta essa informação com o objetivo de proteger a identidade dos infetados.

Para além do Alentejo, o arquipélago dos Açores também se destaca pela positiva, tendo oito concelhos com três ou menos casos.

Lisboa e Sintra registam maior crescimento na tabela que tem agora dois novos municípios

Os dados por município, divulgados semanalmente, ​​​​​​​revelam um maior crescimento de novas infeções nos concelhos de Lisboa (mais 122), Sintra (mais 102), Odivelas (mais 92), Vila do Conde (mais 69) e Vila Franca de Xira (mais 64).

134 dos 265 municípios que constam no boletim confirmaram um aumento de casos na última semana. Pelo contrário, Mangualde, Montalegre e Calheta revelam um número inferior ao de há sete dias, o que pode ter sido fruto de um acerto por zona de residência dos casos.

Destaca-se ainda a inclusão de dois novos concelhos, que na semana passada não constavam do boletim. São eles Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, (que tem quatro casos de covid) e Porto Moniz, na Madeira (com três casos).

Quanto ao número de infeções acumuladas desde o início da pandemia, Lisboa continua a ser o concelho com maior número de casos (4944). Segue-se Sintra (4140), Loures (2503) e a Amadora (2411).

Numa nota de rodapé no boletim epidemiológico, desta segunda-feira, a DGS esclarece ainda que "a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE [Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica], não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

O mesmo documento revela que, em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais cinco pessoas e foram confirmados mais 123 casos de covid-19 (um crescimento de 0,2% face ao dia anterior). No total, desde que a pandemia começou, registaram-se 55 720 infetados, 40 880 recuperados (mais 106) e​ 1801 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 13 039 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Mais 12 do que ontem.

63 dos 123 infetados do último dia (51%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os restantes casos estão distribuídos pelo Norte (mais 43), pelo Centro (oito), pelo Algarve (seis) e pelos Açores (três).

Veja aqui os 43 concelhos portugueses com menos de três casos de covid:

Aguiar da Beira;

Alcoutim;

Alter do Chão;

Alvito;

Arronches;

Avis;

Barrancos;

Belmonte;

Borba;

Boticas;

Campo Maior;

Castanheira de Pêra;

Castelo de Vide;

Castro Verde;

Corvo;

Estremoz;

Fronteira;

Lagoa (Açores);

Lajes das Flores;

Lajes do Pico;

Marvão;

Mêda;

Mértola;

Mesão Frio;

Monforte;

Nisa;

Ourique;

Pampilhosa da Serra;

Penalva do Castelo;

Penedono;

Ribeira Grande;

Santa Cruz das Flores;

São João da Pesqueira;

São Vicente;

Sousel;

Tarouca;

Vidigueira;

Vila Real;

Vila do Porto;

Vila Franca do Campo;

Vila Nova de Paiva;

Vila Velha de Ródão;

Vila Viçosa.