Arriscar para depois petiscar. Foi esta a ideia de Pedro Varela, realizador de séries como Filhos do Rock, Filha da Lei e do sucesso no cinema Canção de Lisboa, o remake do clássico popular, com César Mourão. Depois de ter ganho um nome cá dentro, quis começar do zero lá fora e escreveu um argumento em língua inglesa para tentar seduzir Hollywood.

The Seven Sorrows of Mary é a história de um casal de estrangeiros no Rio de Janeiro, uma americana e um francês. Depois de uma noite de prazer, são raptados, violentamente agredidos e assaltados por um gangue de delinquentes. A mulher é violada enquanto o homem é espancado, mas às duas por três a situação inverte-se e algo acontece de forma inesperada. Trata-se de uma história verdadeira, filmada para nos colocar em pleno pesadelo e refletir sobre a cultura de agressão masculina e todo o flagelo das violações.

Entre o sonho e o tema do pesadelo, Pedro Varela está agora em Lisboa a terminar o trabalho de montagem desta sua primeira aventura em Hollywood rodada integralmente no Rio. E é um artista feliz: "A ideia de contar esta história já trazia esse desafio incluído, era algo de que andava à procura, queria trabalhar fora e noutras línguas. Com apenas meio guião escrito e com uma apresentação do projeto debaixo do braço, fui até Cannes encontrar alguns produtores meus conhecidos. Não correu lá muito bem. Um português a querer filmar no Brasil com atores internacionais e quase sem dinheiro... Mas quando terminei o guião, as coisas mudaram, aí sim consegui a atenção que procurava e percebi que podia acontecer. Depois de o René Bastian agarrar o projeto, tornou-se tudo mais fácil, a fasquia elevou-se. Importante lembrar que tudo isto aconteceu há pouco mais de um ano." De referir que o produtor americano produziu Funny Games, de Michael Haneke, o remake americano com Brady Corbett e Tim Roth, bem como Transamerica, com Felicity Huffman, que chegou à corrida dos Óscares.

O trunfo do projeto parece ser o elenco, capaz de atrair nomes de atores emergentes como James Frechville, ator australiano em voga em Hollywood (foi uma das revelações do último Festival de Berlim, em Black 47) e a estrela de Animais Noturnos, Ellie Bamber. "O James foi uma aposta minha, o resultado de uma procura intensa. Está simplesmente maravilhoso, aliás tanto ele como a Ellie Bamber, a nossa divina Mary, são dois exemplos de dedicação e profissionalismo que conheci em poucos atores até hoje."

The Seven Sorrows of Mary, se tudo correr bem, estreia-se nos EUA em 2019 e o realizador português, que começou no teatro com a versão de Trainspotting e que fez videoclips de qualidade, já tem uma frase-chave para o descrever: "É um retrato da sociedade em que vivemos e que resulta numa peça bem dark, num filme de género, e não vai ser assim tão fácil de digerir." A ONU Women, organização para alertar contra a violência das mulheres, vai ter o seu logo na ficha técnica.

A internacionalização de um cineasta que sonha em grande está aí.