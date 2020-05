Em meados de março, o Governo suíço decidiu que, caso fosse necessário, poderiam vir a ser mobilizados até oito mil militares para apoiar na luta contra a covid-19. Foram finalmente 1800 homens e mulheres que, em 24 horas, deixaram as suas vidas civis e integraram as Forças Armadas para ajudar nos hospitais, estradas, fronteiras e aeroportos, naquela que foi a maior mobilização geral do exército desde a II Guerra Mundial, mas que tem vindo a ser reduzida, com a melhoria da situação. Conhecida pela tradição de neutralidade, que marca a política do país desde 1815, a Suíça viu-se agora perto do epicentro europeu da "guerra" ao novo coronavírus. E se o vírus não se compadece com a neutralidade, a verdade é que uma ação rápida das autoridades federais salvou o país do pior em termos de saúde - tem agora mais de 30 mil infetados de 1900 mortos - e uma economia forte e variada promete resistir melhor que muitas outras à crise financeira que a pandemia está a gerar.

Apesar da mobilização do Exército - um facto que "mostra a grande flexibilidade do exército de milícias na Suíça e a capacidade dos vários ministérios para trabalhar em conjunto numa crise" -, o embaixador suíço em Lisboa, André Regli, faz questão de sublinhar que "o Conselho Federal - o nosso governo - nunca se pronunciou sobre a covid-19 em termos marciais". E sublinha que a neutralidade do país não faz assim parte do debate. Para o diplomata, "a covid-19 demonstrou que as crises não têm fronteiras" e recorda que o seu país "faz fronteira, entre outros, com o norte da Itália, onde foram identificados os primeiros casos na Europa". Por isso mesmo, "a Suíça considera o multilateralismo, ou seja, a colaboração entre Estados, nomeadamente entre Estados europeus, como um instrumento indispensável para responder aos desafios criados pela covid-19."