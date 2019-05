Está a aumentar o número de médicos luso-venezuelanos a quererem vir para Portugal. Todas as semanas chegam, por exemplo, pedidos de informação ao Conselho Médico da Madeira, que só no último ano recebeu mais de 40 pedidos de profissionais vindos da Venezuela, conta o presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira. Mas desses, acrescenta António Pedro, apenas dois conseguiram transpor as barreiras burocráticas e apresentaram a documentação necessária e fizeram o pedido oficial na Ordem. A maioria acaba por ir para outros países.

"No último ano tem havido um aumento de médicos luso-venezuelanos a contactar a Ordem Regional para pedir a equivalência", confirma ao DN António Pedro. São, no entanto, as universidades nacionais que dão início ao processo de equivalência do grau académico e só depois de terem esse reconhecimento e toda a documentação é que se podem inscrever na Ordem dos Médicos (OM).