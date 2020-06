Rui Moreira é contra cerca sanitária no Porto. Em que zonas já foi adotada a medida?

A situação da pandemia de covid-19 justificaria uma cerca sanitária na grande Lisboa? A questão foi lançada com um tweet, no último domingo, pelo presidente da câmara de Ovar, perguntando por que razão o Governo não impõe à capital a mesma medida que foi aplicada em março à cidade. "A 17/3 percebeu-se o cerco em Ovar. Era o único Município em contaminação comunitária. Depois todo o País passou a essa condição. Não fazia sentido fazer cercos. Entretanto tudo melhorou. Hoje Lisboa está a colocar em risco todo o País. Não esperem mais. Ou só há coragem para Ovar?", escreveu Salvador Malheiro, também vice-presidente do PSD, na rede social twitter.