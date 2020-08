"Fizemos história para Portugal." Miguel Oliveira tem 1.ª vitória em MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o grande prémio de Moto GP da Estíria, na Áustria, somando assim o seu primeiro triunfo (e pódio) na categoria rainha do motociclismo, naquela que é também a sua época de estreia na competição.

"Fizemos história, hoje, para Portugal", afirmou Oliveira após a vitória. "Não sei o que dizer, estou muito emocionado. Há tanto que gostaria de dizer. Quero começar por agradecer a toda a gente que acreditou em mim, a começar pela família, à equipa, os patrocinadores, os fãs portugueses, mostrámos que somos os melhores", começou por dizer o português, após o triunfo na quinta prova da temporada.

Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República Checa, seguia no terceiro lugar e, na última curva, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaro (KTM) para ultrapassar ambos e subir pela primeira vez ao pódio.

O português partiu do sétimo lugar da grelha e conquistou várias posições na segunda partida, para as últimas 12 voltas, depois do acidente de Maverick Viñales (Yamaha). Os travões do espanhol falharam e este atirou-se à pista antes de a moto chocar contra uma das barreiras de segurança.

Após a vitória, ouviu-se o hino português na Áustria.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, que vai terminar em Portimão, em 22 de novembro, está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália. Com este resultado, Miguel Oliveira somou 43 pontos e subiu do 14.º ao nono lugar da classificação de pilotos, que continua a ser liderada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 70, mais três do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

Marcelo deixa um desafio

O Presidente da República já felicitou o piloto português pela vitória. "Miguel Oliveira partiu da sétima posição e alcançou a vitória numa ultrapassagem na última curva da prova que se disputou em Spielberg, na Áustria. É um feito extraordinário de um promissor piloto português, que muito orgulha Portugal e os Portugueses e que merece o reconhecimento do Presidente da República", lê-se no site da presidência.

Mas Marcelo Rebelo de Sousa deixou também um desafio. "O Presidente faz ainda votos para que esta vitória se repita em solo português, na última corrida do campeonato do mundo de MotoGP que se disputará em novembro no Algarve", lê-se na nota.

"Passou a ser um dos favoritos às vitórias"

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, já vê em Miguel Oliveira um dos "favoritos às vitórias no Mundial de MotoGP", após o primeiro triunfo no campeonato de motociclismo de velocidade, na Áustria.

"Não podia estar mais orgulhoso", começou por dizer Jorge Viegas, em declarações à agência Lusa, acrescentando que já tinha antecipado a vitória do piloto da KTM na quinta prova do Mundial "ontem [no sábado], em conversa com um amigo, que fazia anos".

Jorge Viegas, que não pôde deslocar-se à Áustria devido à pandemia de covid-19, elogiou o piloto português, considerando que este "esteve sempre no sítio certo" durante a corrida. O dirigente acrescentou que esta vitória, a primeira de um português na categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, e também a primeira da Tech3, vai aumentar o interesse do Grande Prémio de Portugal, última prova da temporada, prevista para 22 de novembro.

"Isto é bom para o Grande Prémio de Portugal. Mas ainda faltam muitas corridas", sublinhou. Viegas referiu que irá marcar presença nas próximas corridas de Misano e França, e que espera poder "a entregar próximo prémio no pódio ao Miguel".

Uma vitória que "enche de orgulho o país"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto classificou hoje como "extraordinária" a vitória de Miguel Oliveira (KTM) no Grande Prémio de MotoGP de Estíria, considerando que esta "enche de orgulho o país".

"A vitória na Áustria, apenas na sua segunda época na prova rainha do motociclismo e a correr numa mota que não é de fábrica só confirma o que há muito sabíamos: O Miguel Oliveira é um piloto extraordinário", afirmou João Paulo Rebelo, em declarações à agência Lusa.

O governante, que endereçou os parabéns ao piloto da Tech3, referiu que o triunfo no Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, na quinta prova do campeonato, "enche de orgulho o país e o motociclismo nacional".

Segundo João Paulo Rebelo, a vitória, a primeira de Miguel Oliveira e de um português no MotoGP, traz "entusiasmo redobrado" ao Grande Prémio de Portugal, última prova do Mundial de MotoGP, agendada para 22 de novembro, no circuito de Portimão.