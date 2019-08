"Tenho saudades do Eusébio, talvez por isso nunca apaguei o número dele do meu telemóvel"

António Simões nasceu em Corroios a 14 de dezembro de 1943, numa família de seis irmãos, duas raparigas e quatro rapazes, em que o pai, Manuel Simões, era o principal pilar para que nada faltasse em casa. Cedo o talento para o futebol tirou-o do caminho da escola e da Matemática. Aos 17 anos iniciou o seu percurso como grande figura do futebol português. Fez parte da equipa do Benfica que em 1962 se sagrou bicampeã europeia e fez parte da seleção nacional que brilhou no Mundial de 1966. Ao lado de Jorge Sampaio fundou o sindicato dos jogadores ainda antes do 25 de Abril. Amigo inseparável de Eusébio, que o apelidou de irmão branco, foi ainda o responsável pela entrada de Luís Filipe Vieira no Benfica.

Quais são as primeiras memórias de criança?

Cresci a brincar na rua com a recomendação do pai para ter cuidado com os sapatos e para jogar futebol descalço. Na altura, o meu pai teve a perceção de que era preciso ir além da quarta classe e foi isso que aconteceu, por isso, depois de tantos anos a viver na Cruz de Pau, mudámo-nos para Almada para eu continuar os estudos na escola Emídio Navarro. Tenho um irmão gémeo. Somos seis irmãos, duas raparigas e quatro rapazes. Os meus irmãos eram mais velhos e, como tal, nós, os gémeos, éramos os meninos queridos da família.