Do Manifesto de 64 páginas, em 2015, para um programa eleitoral de 156 páginas, o Bloco de Esquerda assume-se para as eleições legislativas de 6 de outubro com a ambição de influenciar a governação. O BE compara as suas propostas às dos socialistas, estabelecendo as linhas para um eventual acordo. Emergência climática, precariedade laboral e "salvar a Saúde" são os eixos do programa que vai a votos e que contempla a eutanásia.