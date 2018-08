Companheiros de jornal

A minha amiga Isabel tem um companheiro de jornal. Passo a explicar: aos domingos, lá pelas dez, a Isabel vai até ao café onde já está o senhor Custódio a ler as últimas páginas. Ela senta-se na mesa ao lado, pede um galão e um palmier, e espera que ele dê a leitura por concluída. Logo surge a pergunta do costume, "Quer ler, Isabel?", e sim, quer. À medida que ela passa das páginas nacionais para as notícias do mundo, a política, a cultura e o desporto, o senhor Custódio vai partilhando as opiniões que acabou de formar, "é uma vergonha, não acha, Isabel? Estão a gozar com a gente...", ou o Sporting, ou uma tragédia num país distante.

Leem a meias, discutem, negoceiam divergências. A Isabel é nova e o senhor Custódio é velhote, ela de esquerda e ele de direita, mas é assim que fazem, e não se dão nada mal.