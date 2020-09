O avançado do Benfica leva 16 golos desde que o futebol foi retomado (mais um do que Ronaldo) e só não marcou num jogo. Luís Tralhão, ex-treinador do jogador algarvio nos sub-23, destaca a "frieza" na finalização e o "faro pelo golo", e acredita que "está mais do que preparado" para entrar nas contas de Jorge Jesus.