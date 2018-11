Filmes de encomenda costumam dar mau resultado. Filmes com boas intenções ainda pior. Pois bem, Doutores Palhaços, de Hélder Faria e Bernardo Lopes, é uma encomenda, tem as melhores intenções e é tudo menos um desastre. Um documentário que serve o seu propósito sem ser apenas uma mera ilustração de propaganda de uma boa causa. A causa, claro está, é a própria Operação Nariz Vermelho, uma associação que nasceu em 2002 e que desde aí tem vindo a levar atores/palhaços aos hospitais para elevar o espírito das crianças. O filme é precisamente a história desta iniciativa que hoje anima mais de 15 hospitais em todo o país.

Bernardo Lopes e Hélder Faria, além de entrevistarem os doutores palhaços, membros da operação e médicos enfermeiros, entram literalmente para os corredores dos hospitais com estes palhaços que provocam sorrisos em crianças e adultos, especialistas em dar alegria mesmo nas situações mais difíceis.

Dezasseis anos depois fica um registo de uma atividade nobre e de extrema importância. Que o fique com um olhar de cinema é o que mais impressiona num projeto guiado por João Fonseca, precisamente um produtor com larga experiência de produção executiva em muitos plateaux do nosso cinema. Dir-se-ia que há um tempo de cinema para cada um dos "quadros" nas visitas destes hilariantes médicos com nariz vermelho. Um tempo e um cuidado respeitador da respiração do momento, quase sempre entre o trágico e o cómico. Por isso, emociona, não se fica pela placagem da reportagem televisiva. Nem tão-pouco pela desonestidade de slow motions no rosto das crianças doentes. É coisa digna, bem trabalhada. Aliás, percebe-se que para se conseguir aquela intensidade nas visitas houve muito trabalho, muita confiança que foi ganha. E, incrivelmente, o que poderia ser um processo maçador (mais palhaçada, menos palhaçada...) torna-se algo orgânico ao próprio projeto.

A missão do filme fica cumprida quando saímos da sala a acreditar na urgência desta operação. Claro que não é cinema high art nem nada parecido, mas é notável sempre o seu arco emocional, mesmo quando é traído por um número algo excessivo de cabeças falantes (a bengala das talking heads é um defeito de preguiça de muitos cineastas por cá). E depois há também toda uma perícia técnica que capta subtis diálogos e torna a câmara invisível. Este é o verdadeiro Natal dos Hospitais.

3 estrelas