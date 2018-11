O Reino Unido e a União Europeia publicaram na quinta-feira de manhã uma declaração política em que se traça um esboço para a futura relação entre ambas as partes. Vai ser anexa ao texto do acordo de retirada. Ambos os documentos deverão ser aprovados na cimeira extraordinária do Conselho Europeu no domingo - se o governo espanhol mudar de ideias até lá.

As duas equipas de negociação também concordaram que o período de transição pós-Brexit pode ser prorrogado por mais dois anos após o final de 2020, a data originalmente estipulada no tratado de retirada. Durante esta transição, o Reino Unido continuará a aplicar as regras da UE e a contribuir financeiramente, sem no entanto participar nas decisões.

A declaração de 26 páginas não é juridicamente vinculativa, mas vai definir a direção das futuras negociações, que deverão começar quando o Reino Unido deixar formalmente a UE em março de 2019.

"Esta declaração estabelece os parâmetros de uma parceria ambiciosa, ampla, profunda e flexível na cooperação comercial e económica, aplicação da lei e justiça, política externa, segurança e defesa e em áreas mais amplas de cooperação. Se as partes considerarem do seu interesse mútuo durante as negociações, a relação futura pode abranger áreas de cooperação além das descritas nesta declaração política", lê-se na introdução de cinco pontos.

Que "parceria ambiciosa" é esta proposta por Theresa May e Bruxelas? "Um bom acordo que nos direciona para um futuro brilhante", como crê a primeira-ministra britânica?

Ou um "Brexit cego" composto por "um documento vazio" e "26 páginas de equívocos", como criticou o líder da oposição Jeremy Corbyn?

Bens

A declaração prevê um compromisso para uma relação comercial "tão próxima quanto possível", com menção de uma área de comércio livre abrangente, com cooperação regulatória e alfandegária e condições equitativas. Confirma que serão "mercados separados" e sugere que o Reino Unido pode "alinhar com as regras da UE" em áreas relevantes.

O mecanismo de salvaguarda (backstop) para a fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte não ser uma realidade prevê um território aduaneiro comum no qual também se pode arranjar soluções tecnológicas para que os bens possam passar de forma facilitada. Estas passagens dão a entender que o comércio entre as partes não vai ser "sem atrito", como prometera May.

Pescas

As pescas são um dos pontos mais sensíveis. O Reino Unido sai da política de pesca comum, mas tem como objetivo um novo acordo até julho de 2020. Bruxelas quer um acordo que permita acesso recíproco às zonas de pesca.

Alguns países europeus, como a França, insistem que o acesso ao mercado europeu de peixes capturados pelos britânicos esteja ligado ao acesso às águas territoriais britânicas para os europeus.

"Nós rejeitamos qualquer ligação entre o acesso às nossas águas territoriais e o acesso aos mercados", disse Theresa May no Parlamento. "Vamos negociar o acesso e as quotas anualmente, assim como os outros estados costeiros independentes", citando a Noruega e a Islândia.

Por outro lado, os escoceses não gostaram de ver este tema decidido sem a sua participação."Estamos a ver que a indústria pesqueira escocesa vai ser usada como moeda de troca em conversações mais amplas sobre trocas comerciais", lamentou a chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, em Edimburgo.

Propriedade intelectual

Ambas as partes querem respeitar os direitos de propriedade intelectual, embora este capítulo vá ser alvo de negociações. Também as questões específicas dos produtos com denominação de origem protegida vão ser negociadas.

Mobilidade

Acaba o livre movimento das pessoas, mas ambas as partes equacionam estabelecer viagens sem visto para visitas de curta duração. O Reino Unido não pode discriminar nenhum país da UE.

Segurança e defesa

O Reino Unido perde o acesso a ferramentas como o Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais ou o mandado de detenção europeu, mas fica definido que ambos vão partilhar informações (pessoas desaparecidas e procuradas, dados de ADN ou impressões digitais) e cooperar em investigações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Vão também partilhar dados das agências de informação, em particular no que respeita a contraterrorismo, ameaças híbridas e ciberataques.

Direitos

Ao contrário do que se dizia, o Reino Unido compromete-se a respeitar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. No entanto, não vai adotar a Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Durante a sessão parlamentar, Theresa May garantiu que o Tribunal de Justiça da UE deixa de ter jurisdição no Reino Unido. Mas não será bem assim. O Reino Unido terá de acatar a "integridade da ordem jurídica da União", o que inclui "os mecanismos de resolução de litígios e de aplicação da lei, incluindo o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia na interpretação do direito da União".

Gibraltar

Não há uma linha sobre o Rochedo. No entanto, garantiu Theresa May aos deputados, "a soberania britânica de Gibraltar será protegida" após o Brexit.

A Espanha não se dá por satisfeita por não haver no articulado uma ressalva sobre o estatuto da colónia britânica ser objeto de conversações de Londres com Madrid. O governo espanhol revelou na quinta-feira que versões anteriores da declaração política acolhiam as preocupações espanholas, mas que foram suprimidas "à traição" a pedido da governante britânica, disse Luis Marco Aguiriano, secretário de Estado para a UE.

Segundo a Reuters, um terceiro texto será redigido na cimeira de domingo de forma a apaziguar o governo de Pedro Sánchez.

Acordo de associação

No que se refere às ligações institucionais, prevê-se um enquadramento "abrangente" que pode assumir a forma de um acordo de associação e torna claro que a relação pode evoluir.

Deputados não apoiam documento

Durante duas horas e meia, Theresa May respondeu a questões dos deputados na Câmara dos Comuns. Se a líder tentou mostrar tenacidade e ao mesmo tempo tranquilizar os adeptos do Brexit em temas como a soberania, Gibraltar, as pescas ou a Irlanda, as reações foram tão críticas ou mais do que na semana passada, quando prestou esclarecimentos sobre o projeto de acordo de retirada da UE.

Em resumo, como comenta Tom Kibasi, diretor do think tank IPPR, "a declaração política só vai aprofundar os problemas políticos da primeira-ministra: um Brexit que tanto deixa as trocas comerciais em disrupção como ultrapassa as linhas vermelhas no papel do Tribunal de Justiça da UE não é suscetível de reunir apoios significativos de ambos os lados da barricada".