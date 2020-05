Manuela esteve 864 dias no hospital sem estar doente. Manuel saiu, mas já demente

Manuela morreu aos 83 anos no Hospital de São João, no Porto, em janeiro deste ano. Tinha dado entrada no serviço de urgência daquela unidade, em 2017, com várias patologias. Foi tratada, e quando já não precisava de cuidados médicos foi obrigada a ficar. Sem ninguém e sem meios, a única solução era ir para um lar. O serviço social pediu a sua integração num lar, a Segurança Social (SS) deferiu o pedido, mas Manuela esperou, esperou. Ao todo, 864 dias, até que o corpo não lhe deu mais tempo. Ela foi dos que conheceram o confinamento mesmo sem pandemia, e partiu sem respostas, sem a vaga que um dia chegou a ser aprovada.

Manuel tem hoje 85 anos. Tinha 82 quando entrou também na urgência do São João. Foi no mesmo ano que Manuela. Foi levado pelo INEM, a causa era uma hemorragia digestiva. Chegou acompanhado pela mulher, com