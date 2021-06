António Costa na estrada em campanha eleitoral

Reeleito secretário-geral do PS por margem esmagadora (94%, contra 6% para o seu concorrente, Daniel Adrião), António Costa parte para a estrada em campanha autárquica, apresentando dezenas de candidatos do partido - um dos quais Fernando Medina (Lisboa) e o outro Tiago Barbosa Ribeiro (Porto).

Costa terá por exemplo um dia infernal no próximo sábado, 26. De manhã (11.00) estará no Pavilhão Municipal de Vila Real apresentando os candidatos autárquicos do distrito mas também dos distritos de na apresentação dos candidatos autárquicos dos distritos de Braga, Bragança, Porto, e Viana do Castelo.

À tarde (16.00), no Parque do Fontelo, em Viseu, voltará a acontecer o mesmo, mas agora com os candidatos autárquicos dos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Aveiro.

Daí rumará a Almada, onde, às 21.00, na Praça da Liberdade, serão apresentados os os candidatos dos distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém.

O cerimonial, embora um pouco menos intenso, irá repetir-se no sábado seguinte, 4 de julho, mas agora a sul. Às 11.00 o líder socialista estará em Portimão, no Jardim 1º de Dezembro, apresentando os candidatos do distrito de Faro.

Depois irá até ao teatro Garcia de Resende, em Évora, onde, começando às 16.00, haverá uma sessão de apresentação dos candidatos do PS nos três distritos do Alentejo.

Manter a maioria de 2017

No fim de semana passado, Costa foi reeleito secretário-geral do PS, já no quadro da preparação do congresso nacional do partido que terá lugar a 10 e 11 de julho, em Lisboa.

Nessa altura, numa mensagem de agradecimento aos militantes, reafirmou que a ambição do PS nas próximas autárquicas é voltar a ter maioria nas juntas de freguesia.

Segundo afirmou, os desafios imediatos são "continuar a combater a pandemia, recuperar a nossa economia e construir o futuro" mas também, no imediato, "liderar o partido naquela que é mais uma exigente batalha eleitoral que temos pela frente, já em setembro, com as eleições autárquicas"

"Tudo farei para corresponder à vossa confiança e, durante os próximos dois anos, continuar a liderar o nosso partido tendo em vista os grandes desafios que temos pela frente", acrescentou.

António Costa, 59 anos, é secretário-geral do Partido Socialista desde 22 de novembro de 2014 e primeiro-ministro desde 26 de novembro de 2015.

O PS venceu as eleições autárquicas de 2017 com 160 presidências de câmara (num total de 308) e 1302 presidências de juntas de freguesia (em 3085).

