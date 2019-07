É o discurso do PCP o que notoriamente mais se aproxima daquilo que são as pretensões do Ministério Público na investigação à corrupção. Para os comunistas, o prioritário é "dar resposta cabal e consistente à crónica carência dos mais elementares meios materiais e humanos, principal dificuldade que se coloca no trabalho diário do Ministério Público e da Polícia Judiciária".

Os comunistas não têm dúvidas. Segundo afirmam no seu programa eleitoral, "a criminalidade económica e financeira, decorrente da promiscuidade e da subordinação do poder político ao poder económico", traduz-se "em escândalos de dimensão gigantesca" e já "assume um carácter sistémico".