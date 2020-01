O PCP quer manter congeladas as rendas de inquilinos de baixos rendimentos, com contratos anteriores a 1990 e que, à luz da atual lei, poderão ser atualizadas a partir de novembro deste ano. A bancada comunista entregou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 que resulta no congelamento das rendas antigas, quando os locatários tenham um rendimento inferior a cinco salários mínimos nacionais.

Na mira do PCP está o período transitório do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) - a chamada "lei Cristas" - que contemplava um travão à subida das rendas para agregados familiares com rendimentos baixos, inquilinos com mais de 65 anos ou portadores de deficiência, para vigorar durante cinco anos, até 2017. Nesse mesmo ano, pela mão da geringonça (votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV e o voto contra do PSD e CDS), esse prazo foi prorrogado por mais três anos para as famílias de baixos rendimentos, e por mais cinco para idosos e deficientes.