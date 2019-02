Berlim mergulhou nas trevas. Logo no primeiro dia de guerra foi imposto o apagão geral: edifícios públicos, lojas e cafés, casas particulares, comboios e automóveis, até as bicicletas, todos deveriam desligar as luzes mal caísse a noite, protegendo-se dos bombardeamentos inimigos. Com disciplina germânica, os quatro milhões de berlinenses cumpriram escrupulosamente as novas regras, que fizeram florescer certos negócios, como a venda de candeeiros a querosene e cortinas para as janelas, ou de químicos fosforescentes. A vida nocturna ressentiu-se, como é óbvio, mas as prostitutas e os bêbados tinham agora a escuridão do seu lado, para escândalo dos moralistas. Muitos ficaram maravilhados pelas estrelas nos céus da cidade, que então passaram a ser vistas com nitidez total. Aumentaram os acidentes de trânsito (em 82%) e as tragédias ferroviárias (numa delas, vinte mortos), e o número de crimes subiu em flecha. Na esmagadora maioria, pequenos furtos, mas também casos mais graves. No Outono de 1939, um marido enraivecido matou a mulher e, tirando partido do blackout, lançou o cadáver ao Havel. As autoridades fizeram outra descoberta macabra, em que o corpo desmembrado de uma rapariga de 18 anos fora largado em vários lugares de Berlim. Os braços e as pernas nas escadarias de um prédio na Auguststrasse, o torso longe dali, em Monbijouplatz. A cabeça, os seios e os órgãos internos nunca seriam encontrados.

Por essa altura chegaram as primeiras notícias de violações sucessivas - mais de trinta - numa zona de Berlim maioritariamente habitada por donas de casa que viviam sozinhas, estando os maridos na guerra. Depois vieram os homicídios, oito mulheres mortas ao longo de nove meses. Com o passar do tempo, o assassino tornou-se mais sofisticado e violento: violava as vítimas, agredia-as com brutalidade, e depois estrangulava-as ou esmagava-lhes o crânio com objectos contundentes. Uma delas tinha o marido na frente de combate, outra estava grávida de trigémeos.