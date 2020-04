Foi há 46 anos e, no entanto, Paulo de Carvalho continua a cantar a canção-senha da revolução como naquele 25 de Abril de 1974. "E Depois do Adeus" faz parte do alinhamento dos três espetáculos que o cantor gravou esta semana para serem transmitidos on-line no sábado, a convite de três autarquias: Marinha Grande, Amadora e Oeiras.