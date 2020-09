Responda sem falsas modéstias: sentiu-se sempre o maior craque em todos os clubes que representou?

É uma pergunta difícil de responder, até porque houve sítios onde estive mais tempo, e também pelos contextos. Por exemplo, quando cheguei ao FC Porto, o clube tinha grandes craques, talvez o expoente máximo fossem o Fernando Gomes e o Madjer. Quando cheguei não tinha o estatuto deles. Mas acho que no meu terceiro ano de FC Porto consegui atingir esse patamar. Digo isto em relação a estatuto, pela forma como era olhado e respeitado pelos colegas. No Atlético Madrid também atingi esse status, sobretudo quando passei a capitão. Na Reggiana, igual. No Benfica, apesar de existirem grandes craques na altura, também tinha esse estatuto, tal como no West Ham e na minha etapa no Japão. Os dois únicos clubes onde julgo que não tive essa importância foi no Marselha e no AC Milan. Em França, quando cheguei, tinham acabado de vencer a Taça dos Campeões Europeus, era só craques. E no AC Milan nem se fala, só jogadores de topo.

Messi ou Ronaldo? Quem é para si o melhor e porquê?

Sinceramente, são os dois. Aqui não há escolha, são os grandes nomes do futebol atual e ainda vão ser durante mais alguns anos. Enquanto estiverem em atividade, vão continuar a ser os deuses do futebol. Vou confessar uma coisa: há umas semanas, quando houve toda aquela trapalhada entre o Messi e o Barcelona, quando tudo apontava para a saída dele, falou-se em vários clubes como prováveis destinos, com o Manchester City à cabeça, mas eu tive uma secreta esperança de que o Messi fosse para a Juventus jogar ao lado do Cristiano Ronaldo. Até sonhei com isso! Era a maior homenagem que se podia dar aos amantes do futebol. Messi e Ronaldo juntos na mesma equipa! Até pagavam para ver os treinos! Acho que, apesar da rivalidade entre os dois, o Cristiano ia gostar de jogar ao lado do Messi. Houve um tempo em que andavam picados, mas desde a Bola de Ouro de 2015 que houve uma aproximação. Sonhei acordado a ver os dois juntos na Juventus. Não será nesta temporada, mas ainda não perdi a esperança.