Milhares de contas do Twitter com ligações à Rússia ajudaram Jeremy Corbyn

"Tratámos a UE com respeito e exigimos o mesmo dela". O desafio de Theresa May aos 27

De óculos redondos, mãos no tripé do microfone, chapéu com estrela vermelha no chão, Jeremy Corbyn canta o clássico de John Lennon Imagine à porta do The Cavern, o bar de Liverpool onde os Beatles deram os primeiros passos. Este momento existiu apenas na imaginação do cartoonista Graeme Bandeira, do Yorkshire Post. Na realidade, o líder do partido trabalhista britânico vai ter direito a microfone naquela cidade do norte de Inglaterra, mas no Pier Head, onde decorre a conferência do Labour de domingo a quarta-feira.

Além de um conjunto de conferências e debates paralelos, os membros do partido vão discutir questões internas. Os militantes de base da ala esquerda, ou seja, da tendência de Corbyn, poderão aprovar uma mudança estatutária que ponha os deputados à prova de uma seleção antes das próximas eleições. Essa mudança é vista como forma de pressionar ou mesmo afastar os parlamentares do centro-esquerda.

Poder em alta, imagem em baixo

A tendência Corbyn alargou-se também no Comité Executivo Nacional. Nas eleições parciais para o corpo que gere o partido, os nove candidatos eleitos são todos corbynistas.

Tudo indica que Jeremy Corbyn está a reforçar a sua posição no partido. Em 2016 enfrentou uma onda de descontentamento face à forma como o partido não se empenhou na campanha pela permanência do Reino Unido na UE - de tal forma que recebeu uma moção de censura por parte da bancada parlamentar. Mais tarde, a liderança foi disputada com Owen Smith.

Mas se a nível interno não se vislumbra neste momento quem ponha a liderança em causa, a sua imagem externa permanece negativa. Segundo a última sondagem YouGov, realizada nos dias 12 e 13 de setembro, à pergunta sobre quem seria o melhor primeiro-ministro, 36% das pessoas escolhem Theresa May e 23% Jeremy Corbyn. Quanto à intenção de voto, 40% dos britânicos votariam nos conservadores e 36% nos trabalhistas (um ponto a mais para os tories e um a menos para o Labour em relação à sondagem anterior).



Isto quando 84% dos britânicos estão insatisfeitos com a forma como o governo de Theresa May está a lidar com o brexit.

Dois temas não ajudam Jeremy Corbyn: o seu passado antissemita (bem como de alguns elementos do partido) e a sua posição em relação à Europa.

Milhão e meio de votos

Se o Labour fizesse campanha por um segundo referendo, podia receber 1,5 milhões de votos adicionais. Os resultados poderiam dar a vitória ao partido, conclui uma sondagem da YouGov feita a pedido do grupo People's Vote.

No domingo, este grupo vai fazer uma manifestação em Liverpool contra o brexit e pela realização de um segundo referendo. Os autores da sondagem ouviram 10 200 pessoas e concluíram que 26% das pessoas estariam dispostas a votar Labour se este partido defendesse o referendo e 6% mostraram-se menos dispostas a fazê-lo. Contas feitas, mais 1,7 milhões de pessoas votariam no partido, muito mais do que os 200 mil votos que perderia.

Segundo outros dados do People's Vote, só 18% dos militantes do Labour estão contra um voto final do povo sobre o brexit.

Prova de que o assunto divide profundamente os britânicos, 46% dos eleitores votariam pela permanência do Reino Unido na União Europeia, 42% votariam pela saída, 5% afirmam que não iriam votar e 7% dizem não saber.

"Cada vez mais alarmado pela caótica situação", o mayor de Londres, Sadiq Khan, deu voz à maioria dos cidadãos ao defender há dias um segundo referendo.

No entanto, Corbyn - que sempre se mostrou contra a CEE e a União Europeia - e o seu círculo mantêm a posição inicial de deixar os conservadores desgastarem-se com o tema. "Eu penso que a estratégia política para lidar com o brexit, tendo em conta que era algo que o Labour não queria - opôs-se ao referendo - tem sido muito, muito boa. Podíamos muito facilmente ter caído numa armadilha, que seria a de nos opormos ao artigo 50", disse Matt Zarb-Cousin, antigo conselheiro de Corbyn, ao The Guardian.

Mas se Corbyn poderia dar ouvidos ao movimento antibrexit e lucrar com o tema, já o seu passado recheado de declarações equívocas em relação aos judeus ou em defesa de Vladimir Putin, aquando do caso Skripal, deixam-no numa posição em que as opiniões desfavoráveis que recaem sobre ele o dão como "inelegível", "extrema-esquerda", "preso ao passado", "alheado da realidade" ou "irrealista".

Segundo os dados da YouGov, as pessoas que têm boa opinião de Corbyn descrevem-no como "honesto", "com princípios", "defensor das pessoas comuns", "genuíno" e "ligado às pessoas comuns".