Com ligação de quase 50 anos ao Brasil, o académico norte-americano James Naylor Green, líder do grupo de especialistas em história brasileira que elaborou um dossiê de 32 páginas sobre a situação política do país já nas mãos de Deb Haaland, a nova secretária de estado do interior norte-americana, considera Jair Bolsonaro "um presidente internacionalmente isolado".

O professor titular de História Latino Americana na Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, atribui à Amazónia, sobretudo, as razões desse isolamento. "A questão mais importante do documento, na minha opinião, é a da Amazônia, nomeadamente o desflorestamento da selva amazónica, e as preocupações com o meio ambiente", destaca, num português com sotaque brasileiro perfeito, em entrevista pela aplicação Whatsapp ao DN.