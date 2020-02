Vamos lá saber: Portugal é racista ou Portugal não é racista? Então, já agora: Portugal é gatuno ou Portugal não é gatuno? Enfim, para dizer tudo e por atacado: Portugal é ou não é? Eis do que não vou falar nesta crónica. Não vou alimentar o exercício de jornais e redes sociais que preferem a certeza imprecisa do sim ou sopas. Própria do carimbo definitivo, só para açular a conversa. Quando a verdade é mais copulativa: sobre quase tudo, Portugal é e não é. Própria da vontade de encontrar soluções.

Quando o tema é o racismo, problema tão real, tão absurdo e tão doloroso, é um desperdício não querermos ver, sobre o tema, os raros homens e factos que nos entram casa adentro. Por estes dias, de um estádio veio uma lição. Um homem correu para uma multidão para nos ensinar a todos. Poucos repararam que ele usou o dedo que não sem razão se chama indicador e o levou ao braço, apontando para a pele, a parte de si que, por ser negra, lhe marcou a vida.