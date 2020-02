Para quem a associa a jornalista de cultura, com programa sobre livros na RTP 3 e na Antena 1, de repente vê-a assinar Cobras, Lagartos e Baratas e pensa o que se terá passado na sua vida para escrever este livro. É um desafio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas tem que ver com alguma experiência jornalística que teve, certo?

Sempre tive animais, mas daqueles fofinhos, digamos cães e gatos. Entretanto, há uns anos, vi umas notícias de cobras que tinham sido encontradas em caixas, uma em Alcabideche, outra num contentor do lixo em Albufeira. E pensei: o que é que se está aqui a passar? Estes animais foram nitidamente abandonados, pertenceriam a alguém. Comecei a pensar e também fiquei receosa porque podemos, nestas circunstâncias, estar a fazer aquilo que já aconteceu nos Everglades na Florida - neste momento têm um problema ecológico profundíssimo com uma espécie que se chama pitão-da-birmânia, que foi uma cobra importada para os EUA como animal de estimação. Algumas conseguiram fugir ou foram abandonadas, instalaram-se em meio selvagem e hoje comem tudo: as aves e os jacarés. Quando vi estas notícias pensei: alguém tem animais destes como animais de companhia, largou-os ao deus-dará... e se estas cobras conseguissem instalar-se nas nossas paisagens, o que poderia acontecer?

Essa curiosidade resultou em reportagem?

Exatamente. Então resolvi explorar isto um bocadinho mais e tentar perceber o que se andava a passar. Falei com alguns amigos biólogos, entretanto conheci o biólogo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas [ICNF] João Loureiro, que é o responsável em Portugal da apreensão de animais ilegais, e fiquei ainda mais preocupada. Há muita gente que tem cobras em casa, que tem baratas em casa, e não são aquelas que todos queremos eliminar, são baratas com 10 cm de comprimento, aranhas, lagartas, insetos provenientes da selva Amazónica ou da selva da Costa Rica.