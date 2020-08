A demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK), do Mali, é o fim de um ciclo, começando por coincidir, neste fim de ciclo, com os últimos dias do ano islâmico de 1441. O 1.º de Muharram de 1442 celebrou-se na sexta 21, em pleno período de pré-transição no Mali, já que esta primeira semana equivalerá também ao primeiro teste dos novos senhores da República do Mali.