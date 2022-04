Ucrânia: um território destruído, mas a alma não!

A Ucrânia está no centro das nossas vidas há quase dois meses. O presidente Zelensky falou ontem no Parlamento português e foi ouvido por todos atentamente, exceto pelo PCP, que optou por deixar as suas cadeiras vazias na tribuna. Zelensky simboliza mais do que a resiliência e as fronteiras da Ucrânia, simboliza as fronteiras entre a infindável sede de poder de Putin e o mundo ocidental.

Zelensky apelou aos portugueses comparando Mariupol a Lisboa e ao que seria da nossa capital se estivesse hoje no estado de destruição em que está aquela cidade ucraniana. O presidente daquele país invadido falou em campos de concentração, pediu armamento não só defensivo mas pesado; e mais sanções. "Por favor, apoiem-nos!", disse ao hemiciclo. No mesmo dia em que, segundo o governador de Lugansk, as forças russas controlavam já 80% do território ucraniano - uma das duas regiões que integram o Donbass, no leste da Ucrânia - o presidente voltou a pedir ajuda. Putin terá (até à hora de fecho desta edição) cancelado a ordem de assalto ao complexo industrial Azovstal, reduto da defesa ucraniana em Mariupol, mas manteve o bloqueio à zona. Apesar da aparente ordem, já ninguém confia em Putin, nem certamente os seus homens de mão.

Hoje precisamos de ganhar a paz, mas não somos ingénuos, como bem lembrou ontem Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República. Enquanto a paz não regressa ao território, 31 mil ucranianos foram acolhidos no nosso país. Portugal tem dado o exemplo. Zelar pela paz também é acolher, cuidar, proporcionar educação e saúde. Mas não chega, zelar pela paz exige, primeiro, acabar com a guerra. E como se acaba com um conflito quando Putin não dá sinais de tréguas, não ouve os negociadores internacionais e a diplomacia falha sucessivamente?

Defendo a paz, como a maioria dos portugueses, mas é difícil encontrar uma resposta para esta pergunta que não passe pelo envio de armamento. Precisamos de paz? Sim. De negociações e acordos? Sim. Mas o que sabemos até agora é que os horrores da guerra prosseguem e há mais de mil localidades ucranianas ocupadas pelos invasores, continuando a ser destruídas mais cidades. Mais do que um território destruído, está perante os nossos olhos um povo massacrado, uma cultura arrasada, mas não um espírito aniquilado. A alma ucraniana está bem presente na postura e nas palavras, sem medo, de Zelensky. O homem que era conhecido como ator cómico e apelidado de "palhaço" continua - 58 dias depois do espoletar do conflito - a surpreender o mundo e a acreditar numa vitória de Kiev sobre Moscovo. É um desfecho que parece altamente improvável se olharmos apenas para o manancial militar, mas em pleno 2022 já todos aprendemos que não há impossíveis e que o mundo está mesmo virado do avesso.