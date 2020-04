A Austrália está a explorar a possibilidade de a Organização Mundial de Saúde , através do secretário-geral António Guterres, nomear um investigador independente sobre a resposta mundial à pandemia, e em particular à resposta inicial da China, onde o vírus eclodiu, e da Organização Mundial de Saúde (OMS), agência da Nações Unidas.

O presidente dos Estados Unidos anunciou na semana passada a suspensão do financiamento da OMS depois de ter acusado a organização de ter reagido tarde demais face à epidemia e que se limitou a reproduzir as informações prestadas por Pequim. Trump recebeu uma chuva de críticas pela decisão de deixar a agência sem financiamento. Os EUA são o maior patrocinador da OMS, com mais de 500 milhões de euros no biénio 2018-2019.