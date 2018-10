Premium Quem é o antigo fuzileiro que terá roubado as armas em Tancos?

Os dois homens que conversam à porta da oficina em frente ao antigo restaurante Os Pegões, em Carregueiros, Tomar, não escondem a surpresa. Foi ali perto, no barracão anexo ao estabelecimento comercial da família de João Paulino, suspeito de ter sido o autor do roubo de armas em Tancos, em junho de 2017, que o ex-fuzileiro terá escondido o arsenal furtado. Foi daquela grande propriedade que também terão sido levadas as munições, granadas e explosivos, para um terreno baldio na Chamusca, a poucos quilómetros dos paióis de onde foram roubados, naquela que foi descrita como "a maior quebra de segurança a nível militar do século".

O dono da oficina nunca se apercebeu de movimentos suspeitos junto à propriedade da família de Paulino - considerada uma família abastada na região -, e não se lembra de se ter cruzado com ele ultimamente. Via-o muito quando Paulino era um rapazinho e frequentava o restaurante dos avós maternos. "Também já não o reconheceria, passou muito tempo", garante o mecânico, que não quis dizer o nome.

A "história mal contada" do roubo de armas, como é descrita pela vizinhança, deixa todos de sobreaviso. Se é certo que quem conhece João Paulino e a família não percebe como é que "o rapaz se foi meter nisto", também há muitos que desconheciam os passos do ex-militar, de 32 anos, detido desde 25 de setembro de 2018 nas instalações anexas ao edifício da Polícia Judiciária de Lisboa. Sabem que morava em Ansião, geria um bar e que tinha sido pai há pouco tempo. Os mais próximos não arriscam explicações, mas apontam aquilo que está no pensamento de muitos: "Ele não fez aquilo sozinho, nem sei se partiu da cabeça dele", afirmam, antes de imporem um silêncio de conjeturas mentais que não arriscam partilhar com jornalistas.

O mesmo acontece em Ansião, a 35 quilómetros de Carregueiros e o lugar onde o ex-fuzileiro foi detido, no interior de uma das habitações do Condomínio Rosa, a casa onde vivia com a mulher e o filho de 2 anos.

À porta está o carro que João Paulino tentou vender em junho, através das redes sociais, as mesmas que denunciam o gosto do ex-fuzileiro por armas. Em agosto, já depois do roubo em Tancos, conseguiu trespassar o negócio que geria desde 2012. Era o bar JB, situado na Rua Heróis do Ultramar, a 200 metros da casa onde acabaria por ser detido. Era ali que estava "todos os dias, do meio-dia às duas ou quatro da manhã. Era um bar sempre cheio de clientes e que devia dar dinheiro", contou ao DN a antiga senhoria de Paulino. "Soube do que aconteceu pelas notícias, nunca me passou pela cabeça que ele estivesse envolvido nisso", disse.

"Um rapaz tão educado, que andava sempre sozinho"

O antigo inquilino foi sempre "certinho" no pagamento da renda do espaço que chegou a gerir com um dos melhores amigos, emigrado na Suíça há dois anos. Mas nem nessa altura o ex-fuzileiro pensou desfazer-se do negócio.

O antigo bar já tem outra gestão, chama-se agora Street Bar. Foi Paulino quem "tratou de tudo": "Arranjou o novo inquilino e nós aceitámos o negócio", conta Cecília, a senhoria que explora o pequeno café ao lado, e que prefere não avançar o apelido. É que Ansião é um lugar pequeno - a vila tem pouco mais de 2700 habitantes - todos se conhecem, ainda que ninguém se lembre de alguma vez João Paulino ter tido problemas com a justiça.

As buscas da Polícia Judiciária incidiram também nas residências dos pais, avós e sogra do ex-fuzileiro e acabaram por expor todos aqueles que tinham uma ligação direta com o suspeito. O que foi encontrado revelou o tipo de vida "do rapaz tão educado, que andava sempre sozinho", como disseram ao DN alguns dos vizinhos de Paulino. No barracão junto ao restaurante situado à entrada de Carregueiros - e que está a venda por meio milhão de euros - foram encontradas armas, carregadores e munições, além de 16 quilos de haxixe e cerca de 60 gramas de cocaína, uma balança, notas estrangeiras - como francos suíços - telemóveis e várias multas por falta de pagamento de portagens referentes a várias matrículas. Foi ainda encontrado um passa-montanhas com o patrocínio "Licor Beirão", vários cartões SIM e dinheiro.

Fonte próxima da defesa de João Paulino confirma a quantidade de droga apreendida e avança que o ex-fuzileiro nunca antes tinha sido acusado de qualquer crime. O mesmo apurou o DN: João Paulino não tem cadastro, os únicos problemas com as autoridades resumem-se a algumas multas por pagar. A ser verdade que tudo o que foi encontrado lhe pertencia, tinha uma vida secreta e os contactos que mantinha com o mundo do crime atiraram-no para o centro de um dos maiores escândalos dos últimos anos e que envolvem altas patentes militares. João Paulino terá dado um passo maior do que a perna?

Os investigadores seguiram a linha da vida de Paulino: além de Carregueiros, os investigadores estiveram na casa de Ansião, onde morava o suspeito, mas também em Chão de Couce - a seis quilómetros da vila e a terra do pai e da avó paterna do ex-fuzileiro (os pais estão separados, a mãe vive em Albufeira onde gere um estabelecimento turístico).A polícia também esteve na casa da sogra de Paulino, a 50 metros do bar que este explorava, e fez ainda buscas no Algarve e no Porto.

"Fechaduras" falou do assalto a Tancos em março de 2017

A cidade do norte é crucial na investigação: se na vila se diz que quem ajudou o ex-fuzileiro a furtar o material "foi gente do Porto", a Judiciária sabe que, já em março de 2017, um informador conhecido pelo nome "Fechaduras", natural do Porto, tinha avançado que se estava a planear um assalto a uns paióis do Exército na zona de Leiria. Na escuta, o informador, conhecido por ser um "perito" em abertura de cadeados e portas, dizia que tinha sido sondado para abrir os paióis em Tancos, mas que decidira não o fazer. Não é certo que não tenha estado envolvido no assalto.

A investigação prossegue, e se a voz do povo repete que "a história está mal contada", falta saber se João Paulino irá falar, uma vez que até agora optou por não prestar declarações. O DN sabe que o ex-fuzileiro poderá estar a equacionar um acordo e que, por isso, o seu atual silêncio, bem como o de familiares e da própria defesa, poderá anteceder uma fase em que novos dados sejam revelados.

A Operação Húbris já levou à detenção do ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e de outros cinco militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR. Estão acusados dos crimes de "associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".

Amigo GNR de Loulé foi o elo com Polícia Judiciária Militar

João Ricardo Paulino, 32 anos, foi fuzileiro, fez o curso nas forças especiais da Marinha em 2005 e ingressou como primeiro-grumete nas Forças Armadas em 2006. Nasceu em Albufeira, onde cresceu e estudou - é aqui que vivem a mãe e avó materna, a quem pertence a propriedade onde terão sido escondidas as armas roubadas em Tancos. Paulino terá furtado o material para vender, mas assustou-se com a repercussão do furto e contactou um amigo de infância, Bruno Ataíde, um ex-paraquedista que pertencia ao Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé.

Paulino terá pedido ajuda a Ataíde: disse-lhe que sabia onde estavam as armas e que estava disposto a entregá-las caso lhe garantissem que não iria responder criminalmente pelo roubo. Ataíde é um dos militares que ficaram detidos em prisão domiciliária. Terá sido ele quem contactou a Polícia Judiciária Militar (PMJ) e que iniciou as negociações para a devolução das armas - cerca de 1500 munições de calibre 9 milímetros (não foram encontradas algumas destas munições), centenas de granadas e dezenas de unidades de explosivo plástico, entre outro equipamento.

Cronologia

Março 2017 Um informador da Polícia Judiciária, conhecido pela alcunha "Fechaduras", é apanhado numa escuta a revelar que tinha sido sondado para abrir uns paióis do Exército situados na zona de Leiria

28 de junho de 2017 O furto do material de guerra é detetado pelas 16:30, durante uma ronda móvel. A patrulha verificou que dois paióis tinham as fechaduras arrombadas. Interrogaram os militares que estavam responsáveis pela segurança e pelas rondas

29 de junho de 2017 Exército revela o desaparecimento de material de guerra dos paióis nacionais de Tancos

Noite de 30 para 31 de agosto de 2017 João Paulino ter-se-á encontrado com Bruno Ataíde, militar da GNR de Loulé, em Albufeira. Foi nesta noite que terão começado as negociações para a entrega das armas. O sargento Lima Santos foi informado da conversa e contactou o seu conterrâneo e amigo pessoal da PJM, Mário Lage de Carvalho

Setembro 2017 Dia 1, terá existido o encontro entre o major Vasco Brazão, João Paulino, Bruno Ataíde, Pinto da Costa, José Gonçalves e Mário Lage de Carvalho. Plano foi traçado em Ferreiras, Pombal. Dia 28 houve novo encontro, segundo a investigação. João Paulino desligou o telemóvel

Outubro 2017 A 17, Lima Santos, Bruno Ataíde e Paulino encontram-se em Tomar e vão ao restaurante encerrado da avó materna de Paulino, em Carregueiros, buscar as armas. Utilizaram uma carrinha da PJM. A 18 de outubro é encontrado o material de guerra, a cerca de 25 quilómetros de Tancos, num terreno baldio perto da Chamusca. O chefe de Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, confirma que é o material desaparecido. Faltam munições de 9 mm, mas aparece uma caixa de petardos que não estava na lista

25 de setembro de 2018 É detido, pela PJ, o diretor da PJM, coronel Luís Vieira. No mesmo dia é detido João Paulino, o único civil. Foram ainda detidas mais seis pessoas: três da PJM e três da GNR. Luís Vieira e Paulino ficam em prisão preventiva, os restantes em prisão domiciliária

1 outubro 2018 É detido o ex-porta-voz da PJM, major Vasco Brazão, à chegada ao aeroporto de Lisboa

12 de outubro 2018 Ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, demite-se.

17 de outubro de 2018 Chefe do Estado-Maior do Exército demite-se. Invoca "circunstâncias políticas" que não revela, mas que estão relacionadas com o furto e recuperação do material de guerra em Tancos.