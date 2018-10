Premium IURD: o braço religioso de Bolsonaro contra Haddad, "o anticristo"

Um homem aponta o punho cerrado para lente da câmara. No segundo plano, percebe-se o semblante de raiva de alguém na iminência de partir para a agressão. A imagem em tom ameaçador, por mais contraditório que pareça, ilustra um texto no sítio de uma igreja e é assinado por um bispo, Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Com o título "Pela fé o justo se revolta...", Macedo diz estar pronto para a luta, independentemente de "quais sejam as leis" que o tentem impedir. O "recadinho" não cita nominalmente ninguém, mas tem endereço certo e é mais um capítulo na cruzada empreendida pela IURD em eleger o próximo presidente do Brasil.

O texto, publicado no sítio da IURD em Portugal, é assinado pelo próprio Edir Macedo e foi postado em 12 de outubro. No mesmo dia em que o candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, abriu fogo contra o bispo, ao atribuir-lhe a paternidade política do seu adversário, Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal. Nas palavras de Haddad, Bolsonaro é filho do "liberalismo desalmado com o fundamentalismo charlatão" de Macedo, apoiante declarado do capitão reformado do Exército e líder nas intenções de voto.

Não foi a primeira vez que Edir Macedo usou a internet para fazer campanha. No dia da eleição, em 7 de outubro, o bispo publicou um texto, igualmente disponível no site da IURD em Portugal, onde clama por um "rei" com perfil militarizado, "forte" e capaz de vencer "guerras", em detrimento aos que distribuem uma "sacola cheia de comida para ganhar a simpatia e o controlo dos mais pobres". Para não deixar dúvidas de referir-se ao "Bolsa Família", carro-chefe do programa do PT, o bispo lembra, em tom nostálgico, o tempo no Brasil quando o "único vermelho eram as tintas" na face dos índios, uma menção clara à cor predominante usada na campanha de Haddad.

Presente em Portugal com 128 templos, além da TV Record e de emissoras de rádio em Lisboa, Porto, Leiria, Santarém e no Algarve, a IURD pode ser um dos motores da votação massiva de Bolsonaro na primeira volta no país, onde o candidato do PSL venceu nas três cidades disponíveis para os eleitores brasileiros votar (Lisboa, com 56% dos votos; no Porto, com 57,6%; em Faro, com 59,80%).

Na página oficial da IURD em Portugal no Facebook, uma postagem, publicada na última quarta-feira (17), chamava a atenção para a "Marca do Anticristo". O texto, assinado por uma das colunistas da igreja, Núbia Siqueira, repete o rosário de notícias comprovadamente falsas utilizadas na campanha contra Fernando Haddad, entre eles a de que o PT distribuiu material impróprio em salas de aula durante o período em que o candidato era ministro da Educação de Lula da Silva. Núbia adverte sobre a tentativa de instalar-se no Brasil "banheiros sem distinção de sexo", além da promoção do que chama "ensino deturpado nas escolas sobre sexo".



O texto alerta ainda sobre o perigo de se contrair "pensamentos satânicos", como o de que a polícia é "opressora", os chefes, "dominadores", e os homens, "autoritários", principais acusações contra os seguidores de Bolsonaro. No mesmo post, Núbia prega também o fim do politicamente correto, por tornar "tudo ofensivo", e do "marxismo cultural", em que inclui o conceito "anticristão" do feminismo, todos pensamentos caros aos apoiadores de Haddad. A colunista remata o artigo convocando os fiéis a não se alienarem, sob o risco de permitir o avanço da "agenda do anticristo no nosso tempo".

Embora siga quente nas redes sociais, a campanha ainda não alcançou a mesma temperatura presencialmente, nas reuniões nos templos da IURD em Portugal. No último fim de semana, a reportagem visitou alguns deles e não registou menções sobre a eleição brasileira, embora paire uma leve mensagem subliminar.

No Templo Maior, em Chelas (Lisboa), a reunião de domingo (13) à noite teve como tema "O Ouro e o Altar", a respeito daqueles que "dizem, mas não fazem". O texto, distribuído na entrada aos fiéis, maioritariamente brasileiros, lembra que segundo as Escrituras, quando "a nação era guiada por líderes espirituais reverentes a Deus", havia consideração pelos "princípios e valores eternos". Embora o pastor em nenhum momento fizesse menção à eleição no Brasil ou aos candidatos, o panfleto lido por ele alertava para o perigo de os que governam serem "infiéis", porque distanciava a nação do "Altíssimo" e o povo "sofria as consequências".

Na crítica que enfureceu Edir Macedo, o professor universitário e doutor em Filosofia Fernando Haddad recorreu ao latim para resumir o que na opinião dele sustenta o apoio do bispo a Bolsonaro: "Auri sacra fames." A expressão foi utilizada por Virgílio, na Eneida, que antes de Cristo já maldizia a "maldita fome de ouro" de alguns homens.

No mesmo domingo, mas pela manhã, centenas de fiéis enfrentaram o frio e a chuva após a passagem do furacão Leslie e ocuparam a antiga sala de projeção do Cine Império, num imponente prédio de arquitetura modernista na Alameda (Lisboa), comprado pela IURD em 1992. Se novamente o pastor não citou as palavras eleição ou os nomes dos candidatos, o tema "dinheiro" - contabilizando variações como "dízimo", "oferta", "riqueza", "dívida", "ouro", "prata" ou "tesouro" - foi tão mencionado quanto as palavras "Deus" e "Diabo".

Para uma assistência de fiéis novamente maioritariamente brasileira, o pastor desmentiu a ideia de que os cristãos necessariamente têm de ser pobres. Para provar o contrário, citou uma série de personagens bíblicas bem-sucedidas financeiramente, entre elas Salomão, nas palavras dele "podre de rico". Apesar dos neopentecostais serem criacionistas - negam o darwinismo e creem que o homem e a mulher descendem de Adão e Eva -, a defesa de um certo empreendedorismo cristão foi baseada num argumento científico.

Segundo o pastor, se Deus é dono de "todo o ouro e toda a prata", nada mais natural a quem carrega o seu ADN do que buscar a prosperidade. A pregação seguiu com uma divisão bipartida da espécie humana, entre os filhos de Deus e todos os demais, designados de "criaturas" de Deus. Como exemplo, citou os mendigos que rondam as portas do templo, não como vítimas de um sistema social cruel e desumano, mas responsáveis pela própria pobreza, por renegarem o ADN divino.

Na mensagem de despedida, o pastor informou que o domingo seguinte será dedicado aos "dizimistas", fiéis que voluntariamente decidem doar mensalmente parte dos ganhos à igreja. Como forma de agradecimento, terão a oportunidade de subir ao altar, uma honra que nos "tempos bíblicos do profeta Zacarias", informa o pastor, era apenas concedida a um fiel por ano.

A reunião encerrou-se com a oração do Pai Nosso, bem conhecida dos cristãos de denominações diversas, mas com uma variação bem significativa em relação ao que o candidato petista acusa ser o real motivo da união entre setores da economia liberal brasileira e a IURD. Perto do fim, roga-se a Deus: "Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores."