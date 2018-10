Premium Britânicos na rua por novo voto. Mas diriam agora "não" ao brexit?

Apesar de não querer o brexit, tenho medo que outro referendo vá criar mais divisão num país que já está extremamente dividido", escreveu Carol, uma londrina de 51 anos, num fórum no site do jornal The Guardian sobre a necessidade ou não de uma nova consulta. Milhares de pessoas protestaram ontem na capital britânica na Marcha pelo Futuro, para exigir um regresso às urnas em que se possa validar ou não o acordo que for alcançado com Bruxelas. Mas as sondagens revelam que, apesar de a maioria dos britânicos acreditar que foi errado votar para sair da União Europeia (UE) e que o governo está a fazer um mau trabalho nas negociações com os restantes 27 países comunitários, a maioria também defende que o brexit deve avançar.

A 23 de junho de 2016, 51,9% dos eleitores votaram para sair da UE. Segundo uma sondagem YouGov de setembro, 46% dos britânicos consideram que foi tomada a decisão errada para o Reino Unido no referendo (frente a 41% que dizem ter sido a acertada e 12% que não sabem). Da mesma forma, 75% dizem que o governo de Theresa May está a lidar mal com as negociações com a UE e apenas 29% acreditam que haja acordo até ao "dia B" (29 de março de 2019). Independentemente disso, só 40% concordam com um referendo aos termos do acordo (com 43% a recusarem um) e 41% ficariam desiludidos caso, no fim de contas, o Reino Unido continuasse na UE (frente a 39% que ficariam satisfeitos). 53% acham que o brexit deve avançar.

A menos de seis meses da saída oficial, numa altura em que ainda não há acordo em cima da mesa (principalmente por causa da situação na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda), o Reino Unido continua dividido. Mesmo que agora pareça ser a ideia do remain (ficar) a atrair mais pessoas. O último Eurobarómetro, de setembro, indica que 51% dos britânicos votaria para continuar a fazer parte da UE, frente a 34% que votariam contra (11% não saberiam o que fazer).

Noutro barómetro, da Kantar Public, 38% dos inquiridos dizem que votariam para ficar na UE, se houvesse um novo referendo (menos quatro pontos percentuais do que há um mês), frente a 35% que optariam novamente pelo brexit - 19% disseram que não votariam. A sondagem das sondagens da What UK Thinks: EURef2, dá 52% ao remain e 48% ao brexit, estando os eleitores desiludidos com o rumo das negociações. Uma situação que pode mudar caso haja um acordo sólido.

O voto jovem

No referendo, três quartos dos eleitores britânicos com menos de 24 anos votaram contra o brexit, invertendo-se a tendência entre os mais velhos (61% votaram para sair da UE). O que levou os mais novos a argumentar que o seu futuro foi arruinado pela geração dos avós. Apesar de a participação ter sido de 72%, esta foi diferente consoante a faixa etária: assim, só 64% dos eleitores com menos de 24 anos foram votar, frente a 90% dos com mais de 65 anos.

As sondagens revelam que, entre os que votaram para ficar na UE, 90% repetiriam o mesmo voto uma segunda vez. Pelo contrário, 87% dos que votaram para sair voltariam a fazê-lo. Mas mais importante é o que fariam os eleitores que ficaram em casa (ou que na altura não tinham idade para participar no referendo). Destes, segundo a sondagem das sondagens, 44% votariam para continuar na UE, enquanto 22% escolheriam sair. Os restantes dizem-se indecisos.

O brexit perdeu na região de Londres, na Escócia e, por menor distância, na Irlanda do Norte. No resto do país, incluindo em grandes cidades como Birmingham ou Manchester, os eleitores optaram por escolher sair. Mas, mais do que uma luta entre urbano e rural, os estudos mostram que quem votou para sair foram os eleitores mais pobres e com menos educação, que acreditavam menos na ideia de que o país pudesse piorar com o brexit. As sondagens revelam entretanto que, apesar de quem votou para ficar ter uma perspetiva mais negativa da situação económica a curto prazo, a longo prazo existe uma tendência para pensar que as coisas acabarão por melhorar.

Oposição

Entre os eleitores do Labour, as pesquisas indicam que são eles os principais a mudar de ideias: três em dez trabalhistas que votaram a favor do brexit iriam agora votar para ficar. A sondagem YouGov de setembro revelou que 86% dos eleitores do Labour querem um novo referendo, o que está a deixar o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, sob pressão.

Corbyn defende a antecipação das eleições, para permitir que seja o Labour a negociar a saída da UE. Contudo, disse que está preparado para votar no Parlamento contra o acordo que May alcançar, caso este não cumpra as suas exigências, não excluindo a hipótese de propor um novo referendo.