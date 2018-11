Ostras na lama, microtomates e o olheiro dos chefs: nos bastidores das estrelas

De glamour não tem nada. Célia Rodrigues passa os dias, desde manhã cedo, mergulhada na lama do estuário do Sado, a cuidar das suas ostras. Veste umas jardineiras de borracha, com botas incorporadas, mas nem assim evita os pingos castanhos. Mas é daqui que as ostras saem para os mais exclusivos restaurantes.

Trabalha com uma espécie japonesa, a giga triploide, que não se reproduz - o que significa que pode ser vendida durante o ano inteiro. Todos os meses retira, com Soraia e Sónia, tonelada e meia de ostras dos tanques, antigas salinas do Sado. "Estamos numa maternidade natural, um estuário, a ribeira da Marateca. Esta zona é o maior lençol freático da Península Ibérica, temos aqui imensa água doce. Esta conjugação doce/salgado faz que esta zona seja muito particular" e reflete-se no sabor. Escolheu uma manhã em que a maré está muito baixa e os seus tesouros se desvendam melhor. E um deles é a ostra portuguesa, a Crassostrea angulata, espécie que estava em extinção mas que foi salva (comercializada a partir do Natal).

Para saber mais clique aqui: ocio.dn.pt