Costumam apresentar-se como amigos que fazem música juntos e talvez nunca, como agora, essa descrição tenha feito tanto sentido na história do Mário Laginha Trio, ao transformarem conceitos mais ou menos abstratos como liberdade, cumplicidade ou confiança num dos mais belos álbuns de jazz dos últimos anos. Já há 15 anos que Mário Laginha (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria) tocam lado a lado, isto de forma oficial, porque os respetivos caminhos cruzados já se haviam cruzado muito mais atrás, tal como se espera das verdadeiras amizades. Enquanto Trio, já contavam com dois álbuns editados, Espaço (2007) e Mongrel (2010), muitos quilómetros de estrada e talvez quase outras tantas horas de palco, como tão bem se percebe neste novo Jangada. "Este álbum reflete um trabalho feito por este trio ao longo do tempo, com a diferença de que agora tivemos tempo para tocar, sem pressões nem obrigações além do prazer de estarmos juntos", afirma ao Mário Laginha.

Apesar de grande parte das músicas terem sido criadas antes da pandemia, os sucessivos confinamentos, bem como os consequentes cancelamentos de espetáculos, acabaram por se revelar uma oportunidade para o trio, como recorda o músico e compositor lisboeta: "Logo no início de 2020 decidimos que nos iríamos passar a encontrar semanalmente, só para tocarmos juntos e só parámos essa rotina durante aquele período mais duro do primeiro confinamento. Não era para ensaiar, não havia a pressão de um concerto, nem sequer nenhuma ida acelerada para estúdio, era só mesmo pelo prazer de tocarmos juntos".