O erro europeu

Desde a sua criação, alargamento atrás de alargamento e com crescente amplitude, a União Europeia tem a ambição de ser uma espécie de superpotência modelo em que a razão vence a força, a tolerância suplanta radicalismos, a equidade económica garante mínimos de qualidade de vida a todos os seus membros e solidariedade é palavra de ordem interna e no seu relacionamento com o resto do mundo.

A Europa quer estar à frente enquanto exemplo de civilização. Objetivos nobres, quase sempre boicotados pela humanidade e alguma falta de realismo daqueles que fazem mexer as instituições - das linhas vermelhas da dívida e do défice à ideia de obliterar o Natal dos documentos oficiais enterrando a cultura europeia a pretexto da necessidade de não ofender os imigrantes que aqui chegam em busca do modo de vida criado a partir desses valores. E a Europa erra profundamente.

A transição energética é o mais recente exemplo dessa inaptidão. Podíamos também lembrar a inenarrável desgraça que tem sido o programa de solidariedade vacinal. Ou os sucessivos discursos sobre a importância do continente africano para a Europa, com zero consequências práticas. Ou as sanções económicas aplicadas a países que aplicam as suas leis soberanas, enquanto apenas lamenta, expressa "solidariedade" e passa um cheque a uma Ucrânia em processo de aproximação à UE e a viver a iminência de uma invasão russa.

Mas foquemo-nos nos absurdos da pasta do ambiente, a começar pelas consequências das megalómanas metas climáticas europeias. Para responder à emergência, que é real, impôs-se no espaço europeu uma descarbonização relâmpago - que está a empurrar brutalmente os preços da energia para cima. Quer a que vem de combustíveis fósseis, com a penalização crescente das emissões de CO2, quer a de fontes renováveis, cujos investimentos não são ainda suficientes para garantir a substituição total dos abastecimentos energéticos.

Nessa pressa, fechou-se centrais a carvão, nucleares e carregou-se no castigo aos combustíveis fósseis, mas como as necessidades energéticas permanecem, importa-se a energia de onde os cuidados na sua produção não têm os filtros e cuidados que aqui se exigem. Por outro lado, deixou-se sem chão a indústria europeia, grande consumidora, posta entre a parede dos custos de produção a disparar por causa da fatura energética e a espada de refletir a subida no que cobra aos clientes e vê-los fugir.

Em nenhum momento a Europa se deteve para pensar em constituir prazos realistas para os investimentos que é inevitável fazer para se dar uma transição energética sustentável. Nem em criar algum tipo de proteção que compensasse os produtores europeus, em competição direta com o made in China - cujos preços não comportam os critérios ambientais destas bandas.

A questão não é só económica, é ambiental: Pequim já anunciou que a sua produção de carvão vai subir face aos 3,84 mil milhões de toneladas do ano passado, que já o põem como maior poluidor do mundo.

Abrandar esforços não é a saída, mas construir a casa pelo telhado é receita para o desastre. E erguê-la sem olhar e pesar o que se passa à nossa volta pode destruir tudo quanto se conquistou nesta região.