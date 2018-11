A pressão do mercado não salvará o acordo do Brexit

Às vezes, os mercados financeiros mudam o curso dos acontecimentos políticos, mas o mais frequente é não o fazerem. O pânico no mercado persuadiu o Congresso dos EUA a legislar a favor do problemático programa de alívio de ativos durante a crise financeira em 2008. Quatro anos depois, a crise nas negociações bolsistas levou ao compromisso de Mario Draghi de fazer "tudo o que fosse necessário" para salvaguardar os mercados financeiros dos países da zona euro. Mas estas foram as grandes exceções.

O Brexit não é uma delas. Do ponto de vista financeiro, o Brexit tem sido maioritariamente um não acontecimento até agora - exceto nos mercados cambiais estrangeiros. Se estivermos à espera, como Theresa May, que os mercados financeiros possam pressionar o Parlamento britânico a ratificar um acordo de saída, estamos enganados.

Basta ver como os mercados reagiram na semana passada, quando o gabinete de Theresa May se revoltou contra o plano dela. A taxa de câmbio da libra esterlina diminuiu um pouco e o mesmo aconteceu com alguns preços das ações, mas os preços dos títulos soberanos do Reino Unido subiram. Isto significa que se tornou mais barato para o Reino Unido aumentar a dívida. Este não é o sinal de uma crise financeira, pelo contrário.

Há uma diferença marcante entre a análise do Brexit feita pelos investidores e a dos comentadores políticos. A comunicação social está cheia de especulações sobre um novo referendo, mas ainda não conheci nenhum investidor que esteja a apostar nesse resultado. E o histórico deles é bom: em 2016 conheci alguns que apostaram com dois anos de antecedência que o Brexit iria acontecer.

Por um lado, a maioria deles está ciente de que as disposições legais do artigo 50.º do Tratado de Lisboa (e da lei britânica) colocaram o Brexit num rumo definido por piloto automático. O facto de a maioria dos parlamentares se opor a que não haja acordo é irrelevante.

Concluí que grande parte da defesa de um segundo referendo se baseia numa leitura equivocada de artigos de tratados e de como a lei irá interagir com a política. A posição legal predefinida é um Brexit sem acordo e não um segundo referendo.

Mas porque é que os mercados se importam tão pouco com um Brexit sem acordo, que tem uma probabilidade muito maior de ser o resultado do atual impasse? Em 2008 e 2012, os investidores estavam em pânico, com razão, com uma crise previsível no sistema financeiro. Tanto nos EUA quanto na zona euro, os políticos não se aperceberam do que iria acontecer e só agiram quando finalmente lhes caiu em cima.

Um Brexit sem acordo não está no mesmo campeonato. Haveria custos friccionais. Seria terrível para os indivíduos - aqueles encalhados em aeroportos ou numa estrada em Kent. Mas do ponto de vista financeiro, esses custos são pequenos. É preciso considerar também que o Reino Unido e a UE tentariam quase certamente atenuar as consequências mais perturbadoras através de uma série de miniacordos. As regras da Organização Mundial do Comércio permitem alguma flexibilidade na gestão de ruturas súbitas ou no tratamento de situações políticas particularmente sensíveis, como as que afetam a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

As consequências a longo prazo de um Brexit sem acordo - ou qualquer Brexit, já agora - são ainda mais incertas. Haverá algumas perdas previsíveis na medida em que haverá um certo atrito no comércio. Mas alguns desses custos podem ser compensados por ganhos resultantes de menor regulamentação, redução de impostos e menores taxas de câmbio para ajudar as exportações. Algumas empresas podem transferir a produção para fora da Grã-Bretanha, mas alguns fluxos irão na direção oposta. Algumas indústrias podem ser atraídas para o Reino Unido por causa de impostos mais baixos ou regulamentos mais leves. A City de Londres pode perder a sua posição como um centro financeiro global. Mas eu classificaria isso como um dos benefícios económicos para o Reino Unido, porque tornaria a economia menos dependente das finanças.

O efeito concreto de tudo isso é impossível de calcular. Poderão os investidores inferir que o valor futuro líquido dos ganhos será menor do que teria sido sem o Brexit? Claro que não. Eu não estou a dizer que o Brexit é economicamente irrelevante. Ele irá afetar muitos negócios e os preços do mercado financeiro de várias maneiras. O que estou a dizer é que os mercados financeiros não vão coagir os políticos.

A minha própria expectativa é que Theresa May prevaleça no final. A sua equipa negociou um acordo de saída decente - muito melhor do que o esperado. Ainda resta algum tempo para explicar os pontos mais subtis desse acordo ainda pouco digerido, por exemplo, acerca dos direitos surpreendentemente limitados do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Nas próximas semanas, as consequências políticas e jurídicas da não ratificação também serão analisadas. Espero que a Cimeira Europeia de 25 de novembro não só concorde com o tratado mas também reforce a posição negocial de Theresa May a nível interno.

Eu não apostaria contra esta primeira-ministra do Reino Unido, que emergiu como uma das figuras mais resilientes da moderna política britânica e europeia. E é claro que os mercados financeiros também não o farão.

