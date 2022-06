Grupos de interesses. Portugueses confiam menos na Igreja e nos sindicatos

Os sindicatos são os grupos de interesse com mais peso, mas também um dos que as pessoas menos confiam

Os grupos de interesses no Sistema Político Português" é o título do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), coordenado pelo investigador Marco Lisi, que é apresentado hoje e onde se traça o retrato das organizações representativas da sociedade, o modo como os portugueses as veem e o impacto que têm junto dos decisores políticos.

O estudo permitiu concluir que estes grupos - em que se incluem os sindicatos, estruturas patronais, ordens profissionais, associações ambientais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Igreja, entre outras - desempenham importantes funções nas democracias representativas. Contribuem para neutralizar ou diminuir os conflitos existentes no sistema político; potenciam os canais de participação dos cidadãos; são um fonte de informação para os decisores políticos e para a opinião pública; e reforçam os mecanismos de responsabilização dos governantes.

Mas estas associações também têm o reverso, ou seja, potenciais feitos negativos. A reivindicação de interesses particulares pode dar origem a políticas clientelares que põem em causa o interesse da coletividade; podem causar pressões excessivas sobre os decisores políticos e as organizações com mais recursos sobrepor-se aos atores mais fracos.

Quanto às instituições políticas a influenciar, "na ótica dos grupos de interesse, a arena parlamentar é considerada secundária em comparação com a arena governamental".

Através do inquérito que realizaram, os investigadores envolvidos concluíram que os clubes e as associações desportivas são as organizações com maiores níveis de associativismo. Entre 2001 e 2020 verificou-se uma tendência de aumento para a pertença a organizações, à exceção das de cariz religioso.

As organizações da sociedade civil mencionadas como as mais representativas das opiniões são as ambientalistas, as de solidariedade social e as locais. E são os sindicatos e as organizações religiosas ou ligadas à Igreja as que são referenciadas como as menos confiáveis. Os investigadores concluíram que "boa parte dos portugueses considera que os grupos de interesses servem sobretudo os seus próprios interesses e deposita pouca confiança neles".

"Os grupos de interesses utilizam um vasto leque de estratégias e instrumentos para tentar influenciar as políticas públicas", refere o estudo. Dos cidadãos que inquiriram destacam a elaboração de pareceres técnicos, a intervenção nos meios de comunicação social e o contacto direto com os políticos. E admitem que "pouco se sabe ainda sobre como os grupos de interesse em Portugal utilizam as redes sociais". Sobre as instituições que os grupos mais procuram influenciar, o Governo surge à cabeça, a que se segue o Parlamento, as autarquias, o Presidente da República e, por fim, as instituições europeias e os tribunais.

Mas o envolvimento associativo em Portugal, diz o estudo, caracteriza-se pelo "reduzido número de membros" e a participação política em Portugal, independentemente do tipo de associação ou tipo de participação em causa, "é genericamente inferior à maioria dos países europeus".

Governo na mira

Neste estudo foi também analisado a visibilidade dos grupos de interesse na comunicação social e num universo de 1342, os empresariais são os mais mencionados, seguidos dos sindicais, associações profissionais, grupo identitários. Os grupos de lazer e institucionais têm uma menor expressão.

As duas centrais sindicais - CGTP e UGT - são as que recolhem maior número de menções. Com grande representatividade nos media aparecem também a Ordens dos Médicos e dos Advogados, a ANMP e as associações ambientais Quercus e a de consumidores DECO.

Dos temas que se encontram associados a estes grupos, a Justiça e crime, assuntos governamentais, Saúde, Educação e Trabalho foram os que deram origem a maior número de notícias. No extremo oposto, com fraca atenção mediática, incluem-se temas como energia, habitação, imigração, investigação e desenvolvimento.

Quanto às instituições políticas a influenciar, "na ótica dos grupos de interesse , a arena parlamentar é considerada secundária em comparação com a arena governamental". Ainda assim, há um investimento nas atividades das comissões parlamentares "na tentativa de influenciar o processo legislativo", tal como há um relacionamento com outros atores parlamentares, como deputados e grupos parlamentares. São sobretudo as associações empresariais e os sindicatos que investem neste campo.

"Na falta de regulação do lóbi, as interações informais entre decisores políticos e grupos de interesses assumem um papel fundamental na arena política", afirma-se no estudo.

Um das questões-chave sobre grupos de interesses, assumem os investigadores, é saber até que ponto estes podem influenciar as decisões políticas. Foram selecionadas quatro leis aprovadas durante a XIII Legislatura (2015-2019) - lei sobre a sindicalização das forças policiais, aprovação da gratuidade dos manuais escolares, revisão da lei sobre procriação medicamente assistida (PMA) e a lei sobre as taifas reguladas do mercado de energia - para determinar em quais houve influência dos grupos de interesses.

A conclusão foi que "o impacto dos grupos na arena parlamentar foi limitado, mas não insignificante". No caso da PMA e da energia, não houve alterações relevantes em sede parlamentar, e vários grupos não intervieram no processo apesar de serem potencialmente afetados. Já na sindicalização das forças policiais, a mobilização dos grupos contribuiu "para alterar a questão (polémica) da liberdade de expressão, ou chamada "lei da rolha", relativa às proibições de manifestações e opiniões por parte de agentes policiais.

No caso da lei sobre manuais escolares gratuitos, "houve uma mobilização posterior de alguns grupos ligados ao ensino privado, que pressionaram os decisores através da opinião pública, promovendo a recolha de assinaturas para uma petição a ser apresentada e discutida no Parlamento".

Segundo o estudo - que teve mais seis investigadores envolvidos além de Marco Lisi, no caso António Luís Dias, João Gaio e Silva, João Loureiro, Pedro Nunes, Rui Oliveira e Sofia Serra-Silva - "vários tipos de grupos de interesse intervêm no processo legislativo para influenciar as políticas públicas e moldar os temas em debate. No entanto, muitos grupos acabam por ser espetadores que ó se mobilizam quando a decisão ou o resultado de uma política afeta diretamente os interesses ou as preferências da sua organização".

