Para já são oito. E, se todos forem a votos no dia 8 de setembro, o Sporting bate o recorde de candidaturas a um ato eleitoral no clube, depois das seis que foram a votos em 2011. Frederico Varandas, Fernando Pereira, Pedro Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Dias Ferreira, João Benedito e Zeferino Boal são os homens que aspiram a ser presidentes. Uns já formalizaram a candidatura, outros ainda o vão fazer. Mas será que vão todos até ao fim? Por esta altura todos garantem que sim.

Frederico Varandas deu o "tiro de partida" da corrida eleitoral, a 26 de junho, depois de Bruno de Carvalho ter sido destituído em assembleia geral. Apesar disso, o ex-líder e o seu antigo braço-direito (Carlos Vieira) apresentaram-se para ir a votos, mesmo estando sob alçada disciplinar, mas só o poderão fazer se forem inocentados pela comissão de fiscalização.

Os candidatos à presidência do Sporting deverão apresentar as listas até 30 dias antes do ato eleitoral marcado para dia 8 de setembro, no Estádio José Alvalade. Ou seja, até 8 de agosto. E estão obrigados a apresentar listas para todos os órgãos sociais do clube, conselho diretivo, mesa da assembleia geral e conselho fiscal e disciplinar.

O DN apresenta-lhes os oito candidatos e as cinco principais ideias das suas candidaturas.

© Jorge Firmino / Global Imagens

Bruno de Carvalho, o presidente com obra feita que foi destituído

Nasceu a 8 de fevereiro de 1972, em Moçambique, e é neto de Eduardo Pinheiro de Azevedo. Tornou-se sócio do Sporting em 1986, e fez parte da claque Juventude Leonina. Conta que aos 8 anos revelou o sonho de ser presidente do clube, algo que concretizou em 2013, depois de uma tentativa falhada em 2011.

Formado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão, saiu da presidência do clube destituído em assembleia geral por vontade dos sócios. Prometeu entregar o cartão de sócio e deixar de ser adepto, mas arrependeu-se e apresentou candidatura às eleições de 8 de setembro. Está sob alçada disciplinar e se não for inocentado não poderá candidatar-se.

Para a história ficam cinco anos como líder leonino e alguma obra feita, com destaque para a construção do Pavilhão João Rocha.

Nomes que o acompanham: Trindade Barros (presidente da mesa da assembleia geral)

As cinco ideias principais:

1- Criar condições para um título europeu no futebol.

2- Continuar a recuperação financeira que levou a cabo nos dois mandatos anteriores.

3- Fazer regressar o râguebi masculino e o basquetebol sénior.

4- Chegar aos 250 mil sócios. Atualmente o clube tem, segundo ele, 160 mil associados.

5- Estádio inteligente: aumento do número de portas, novos ecrãs, linhas digitais nos vários anéis e ainda wi-fi gratuito.

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Carlos Vieira, o gestor que foi ex-vice-presidente do Sporting

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (1996), Carlos Vieira chegou ao Sporting em março de 2013 pela mão de Bruno de Carvalho. Foi eleito vice-presidente do clube, com o pelouro das finanças, sendo também administrador da Sporting SAD.

Membro efetivo da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, passou por empresas como a Price Waterhouse, Vodafone Telecel e foi também professor no ISCAD, na Universidade Lusófona.

Antigo braço-direito de Bruno de Carvalho, quer agora correr em nome próprio, mas só o poderá fazer se não for suspenso de sócio.

As cinco ideias principais:

1- Continuar o bom trabalho que foi feito enquanto vice-presidente, mas separar-se ideologicamente de Bruno de Carvalho.

2- Construir uma Academia na área da Grande Lisboa, para permitir a mais sócios assistir aos jogos da formação leonina.

3- Retomar "a negociação com parceiros financeiros que foi interrompida" para que o Sporting fique numa posição mais favorável "para ser dono de si próprio".

4- Fazer regressar o basquetebol sénior masculino e construir uma academia para as modalidades.

5- "Distribuir dividendos" aos acionistas da SAD.

© Filipe Amorim / Global Imagens

Dias Ferreira, o advogado que já foi presidente da mesa

Nasceu a 17 de abril de 1947, em Lisboa. Advogado de profissão, Dias Ferreira estreou-se como dirigente do Sporting em agosto de 1980, integrando a direção de João Rocha. Homem frontal e com voz nos assuntos leoninos, sairia em desacordo com o saudoso presidente leonino.

Como comentador televisivo na SIC Notícias tornou-se popular entre os sportinguistas. Chegou a ponderar uma candidatura à presidência nas eleições de 2006 e de 2009, mas desistiu em ambas as vezes, tendo na última acabado por integrar as listas de José Eduardo Bettencourt, como candidato a presidente da mesa da assembleia geral, funções que exerceu até 2011.

Nas eleições marcadas para 26 de março de 2001 foi a votos com Paulo Futre e viu Godinho Lopes ser eleito. Agora prepara-se para um segundo round, aos 71 anos.

Nomes que o acompanham: Ainda não revelou

As cinco ideias principais:

1- Manter José Peseiro: "Estou cheio, seja nos governos, clubes ou no que for, de que entre um novo presidente e varra tudo e não aproveite ninguém. Quem tomou a decisão do treinador fê-la na altura em que tinha de tomar."

2- Tal como nas eleições de 2011, quer Paulo Futre para diretor-geral do futebol - na altura ficou célebre a frase do ex-jogador sobre os charters de chineses que iam chegar.

3- Nas modalidades, defende que é preciso "separar aquelas nas quais queremos ter rendimentos das que são para praticar apenas com lazer dos sócios".

4- O Sporting precisa de se "modernizar e evoluir" e por isso promete que as pessoas que o vão acompanhar "terão preocupações não só de gerir o presente mas também o futuro do clube. Mudar os estatutos, definir a relação entre o clube e a SAD.

5- Algumas das ideias que tinha quando se candidatou há sete anos mantêm-se: "Passaram sete anos e, portanto, tudo aquilo que defendia continuo a defender. Achei que ainda podia ser útil."

© Gustavo Bom / Global Imagens

João Benedito, o gestor que foi guarda-redes do futsal leonino

Nasceu a 7 de outubro de 1978. Formado em Gestão, chegou a trabalhar no clube enquanto defendia a baliza da equipa de futsal. Depois de abandonar a carreira passou a ser empresário, investiu no imobiliário, criou uma empresa de personalização têxtil e lançou uma marca desportiva (com outro sócio) virada para as modalidades de pavilhão.

João Benedito é um nome incontornável do futsal e do Sporting. Ao todo, foram mais de 20 anos de leão ao peito. Ganhou nove campeonatos, quatro Taças de Portugal e quatro Supertaças entre 1995 e 2016 (com passagem de um ano por Espanha, no Playas Castellón).

Foi distinguido quatro vezes com o Prémio Stromp e distinguido com o prémio Leões Honoris Sporting. Agora, o guarda-redes, cumprindo um sonho que nunca escondeu ter, apresentou a candidatura à presidência do Sporting.

Nomes que o acompanham: Carlos Pereira (ex-treinador), Ricardo Andorinho e Pedro Miguel Moura (ex-andebolistas).

As cinco ideias principais:

1- Manter José Peseiro. "Os meus treinadores são José Peseiro, Nuno Dias (futsal), Hugo Canela (andebol)...", afirmou Benedito, prosseguindo ao citar o nome de vários dos atuais técnicos de modalidades dos leões.

2- Sucesso desportivo como motor da estabilidade financeira do clube. "Uma gestão à imagem do Sporting, de esforço, dedicação, devoção e glória", afirmou.

3- O Sporting Performance. Uma estrutura que otimizará o desempenho desportivo dos atletas através de um recurso à tecnologia de ponta e a profissionais especializados na área técnica, física, psíquica e nutricional.

4- Cultura de vitória, com aposta clara em ex-atletas. Na apresentação anunciou os três candidatos a vice-presidentes que o acompanham: Carlos Pereira, Ricardo Andorinho e Pedro Miguel Moura.

5- Passará a existir a figura de CEO transversal a clube e SAD, responsável por otimização de recursos.

© Fernando Fontes/Global Imagens

Fernando Pereira, o empresário que já foi presidente do Tourizense

No universo leonino não há quem não o conheça. Natural de Touriz, aldeia da freguesia de Midões, no concelho de Tábua, do distrito de Coimbra, Fernando Tavares Pereira fundou a empresa Fertaper - Metalomecânica e Construção Civil, em 1980, em Oliveira do Hospital, que ainda hoje opera a nível nacional e internacional.

Orgulha-se de ter construído um império apenas com a quarta classe. Tem negócios nas áreas das inspeções automóveis, turismo, agricultura, vinha e floresta, sendo responsável por mais de 600 empregos em Portugal e mais alguns além-fronteiras.

Já presidiu o Tourizense e foi apontado por duas vezes como candidato à presidência do clube do coração, mas só neste ano decidiu avançar para devolver ao clube a "credibilidade e estabilidade necessárias".

Nomes que o acompanham: Rui Barreiro (antigo secretário de Estado da Agricultura), Carlos Teixeira (antigo presidente da Câmara Municipal de Loures) e Fernando Fernandes (campeão mundial de kickboxing).

As cinco ideias principais:

1- Manter o treinador José Peseiro, "desde que cumpra o seu dever, que é ganhar".

2- Rigor e estabilidade na gestão, com recurso a pessoas competentes que ajudem a controlar e equilibrar todo o passivo do Sporting e que em dez anos estará resolvido. "Olhar para nós sem estar a gerir o clube a pensar no vizinho" é o lema.

3- Melhorar a Academia para tirar daí dividendos desportivos futuros, na equipa principal. Além disso, promete reaproveitar os espaços livres do estádio, para os rentabilizar e colocá-los ao dispor dos sócios.

4- Dar voz aos núcleos do Sporting e "tentar fazer que alguns possam integrar o Departamento Expansão. Criar um departamento nacional de núcleos e instalação de voto eletrónico e ajudar na recuperação e manter o património dos núcleos.

5- Manter todas as modalidades.

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Frederico Varandas, o médico que já foi militar e tratou da saúde do Sporting

Nasceu a 19 de setembro de 1979, em Lisboa. Aos 3 anos já passeava entre os trampolins da ginástica leonina, aos 38 pode ser presidente do clube.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa (2005), graduado em Medicina Militar (2005), pós-graduado em Medicina Desportiva (2007), é ainda capitão do Exército Português desde 2009. Frederico Varandas é acima de tudo um sportinguista especialista em medicina desportiva que já foi diretor clínico do Sporting.

Começou nas lides desportivas no futebol do Vit. Setúbal em 2009 e em julho de 2011 entrou em Alvalade, pela mão de Godinho Lopes, para ser o médico da equipa dos juniores. Um mês depois foi promovido a chefe do departamento médico de Alvalade, com a saída de Gomes Pereira. Para trás ficou uma carreira militar iniciada em 1998 e terminada em 2009, com a patente de capitão do Exército condecorado com a Medalha D. Afonso Henriques.

Nomes que o acompanham: Rogério Alves (presidente da mesa), Francisco Salgado Zenha (vice-presidente para a área financeira), João Sampaio (vice-presidente para a área jurídica).

As cinco ideias principais:

1- José Peseiro será o treinador do Sporting, caso seja eleito presidente a 8 de setembro.

2- Gestão transparente, com o conselho fiscal e disciplinar a funcionar como uma espécie de Tribunal Constitucional. Todos os dirigentes terão de entregar declarações de rendimentos.

3- Reforço das academias Sporting, para alargar e explorar a formação, que será a base do futebol profissional do clube.

4- Quer "um clube eclético e gigante, com corpo e com alma", por isso, nas modalidades, defende o regresso do basquetebol.

5- "O que foi bem feito por Bruno de Carvalho é para continuar", o Pavilhão João Rocha, títulos internacionais e nacionais nas modalidades e, sobretudo, alguns dos momentos mais espetaculares de mobilização".

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Pedro Madeira Rodrigues, o empresário que já foi candidato

Nasceu a 8 de março de 1971, em Lisboa. Jogou no Sporting durante três anos, na formação, mas percebeu que tinha mais jeito para as contas e apostou nos estudos. Licenciou-se em Gestão e Administração na Universidade Técnica de Lisboa.

Trabalhou na Gás de Portugal e no AKI, antes de ser gestor de recursos humanos na Capgemini, de onde deu o salto para a política. Foi chefe de gabinete do ministro da Economia entre 2002 e 2005, no governo de Durão Barroso e no executivo de Pedro Santana Lopes.

Autor do musical do Sporting 1906 - O Nosso Grande Amor, tem 47 anos, é pai de cinco filhos e esteve mais de uma década como secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Cargo que abandonou para se candidatar à presidência dos leões em 2017. Perdeu para Bruno de Carvalho, mas não se deu por derrotado e apresenta-se neste ano de novo a votos.

Nomes que o acompanham: Mariano Barreto (coordenador do futebol), Delfim (team manager), Balakov, Ricardo e Marco Aurélio (relações internacionais), Ricardo Pina Cabral (vice-presidente para a área jurídica).

As cinco ideias principais:

1- Aposta no italiano Claudio Ranieri para treinador. "José Peseiro sabia que era transitório. Ranieri conhece muito bem o plantel. Não vem com exigências."

2- Além de Ranieri, promete o regresso dos ex-jogadores Marco Aurélio, Balakov e Delfim, e ainda de Mariano Barreto para liderar a Academia.

3- Diz ter um investidor asiático disposto a entrar no capital da SAD, mas sem perder a maioria: "O Sporting connosco vai manter a maioria do capital da SAD."

4- Promete injetar dinheiro: "Vamos ter uma garantia para um empréstimo obrigacionista, qualquer coisa como cem milhões de euros. O Sporting connosco vai manter a maioria do capital da SAD."

5- Uma academia para as modalidades. "Temos de arranjar maneira de elas serem sustentáveis, pois não podemos sustentar modalidades de 20 milhões de euros. Vou querer trazer o basquetebol."

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

Zeferino Boal, o leão de Portugal que já foi membro da Juve Leo

Oficial da Força Aérea aposentado, nasceu em Luanda em 1971. Não desiste de cumprir o sonho de ser presidente do clube do coração. Ex-árbitro, esteve na fundação da claque Juventude Leonina e já desempenhou várias funções no Sporting. Fundou vários núcleos do clube, foi conselheiro leonino e diretor de gabinetes.

Licenciado em Gestão Desportiva e em Transporte Aéreo, o atual presidente da Casa de Angola em Lisboa tem passado na política. Filiado no PSD e com funções no partido em Alcochete, também já fez parte da direção nacional do CDS. Foi ele o autor da célebre queixa contra José Sócrates no caso Freeport.

Já anunciou candidaturas mais vezes, mas nunca chegou a ir a votos. Agora promete revelar lista e programa forte no dia 7 de agosto.

Nomes que o acompanham: Ainda não foi revelou.

As cinco ideias principais:

1- Criar centros de formação Sporting no Porto, Braga, Aveiro, Viseu e Algarve.

2 - Centro de estágios no norte do país para permitir que todos os sportinguistas tenham acesso aos seus ídolos.

3- Criar o Sporting LAB, departamento que visa monitorizar aspetos dos jogadores, como a alimentação, o sono ou a velocidade a que ocorre o desgaste, para prevenir lesões e potenciar os atletas.

4- O presidente do clube não será o presidente da SAD. Haverá estruturas separadas.

5- Sócios dos núcleos do Sporting com cota de um euro.