Pela primeira vez em muitos setembros, o Largo da Luz, em Lisboa, está entregue ao canto dos pássaros. Onde, por esta época, estariam as rulotes de farturas, o pão com chouriço, as vendas de louças, plásticos e outras utilidades domésticas, a junta de freguesia mandou afixar outdoors com fotografias das feiras da Luz de outros anos, com a promessa de que em 2021 cá estaremos, como manda uma das mais antigas tradições deste sítio de Carnide, a que, noutros tempos, a fidalguia lisboeta acorria, atraída pela fama de bons ares. Ainda assim, a paróquia não deixará os crentes sem a procissão da Nossa Senhora da Luz, cuja imagem percorrerá parte da freguesia, na tarde do último domingo de setembro (dia 27), não deixando que a pandemia interrompa a longa história de uma das romarias mais procuradas do distrito de Lisboa.

Situada no limite norte da cidade, paredes-meias com o concelho de Odivelas, só tardiamente (em 1885, quando o concelho de Belém, a que pertencia, foi extinto) foi integrada no perímetro urbano de Lisboa e mantém um pouco da aura rural que lhe conheceram o conde de Vimioso e a Severa quando, no princípio do século XIX, vinham à Feira da Luz para fados e petiscos bem regados. "Aqui, a história está literalmente por todo o lado", diz-nos Ivo Antunes, do Carnide Clube, instituição que completará 100 anos de vida em novembro. "Tivemos algumas limitações no nosso funcionamento desde 2012, já que as obras de requalificação do Largo do Coreto trouxeram à luz do dia vários achados arqueológicos importantes. Aqui, precisamente onde nós estamos, havia um cemitério de leprosos com centenas de ossadas."