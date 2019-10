Eis como um alto dirigente do PS explica ao DN a nova orgânica do segundo governo de António Costa, com os seus quatro ministros de Estado e Pedro Siza Vieira oficialmente promovido a número dois do executivo: "No fundo, são dois governos num só: um para a Europa, chefiado por António Costa; e outro para a terrinha, coordenado pelo Pedro Siza Vieira."

Quando este dirigente fala num "governo para a Europa" aquilo a que está a referir-se é ao facto de, no primeiro semestre de 2021, Portugal assumir a presidência da União Europeia. António Costa decidiu concentrar um grande esforço na preparação, e depois na execução, dessa presidência. Mas precisa para isso de ter alguém da sua absoluta confiança que fique em Lisboa a tomar conta do executivo enquanto ele deambula pelas capitais europeias.