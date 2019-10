Justin Trudeau e a sua equipa de campanha preparavam-se para embarcar no avião no aeroporto de Nova Scotia a 18 de setembro quando receberam uma chamada da revista Time. Poucas horas depois, a revista ia publicar uma fotografia do primeiro-ministro canadiana numa festa em 2001 com a cara pintada de negro. O timing não podia ser pior: a pouco mais de um mês das eleições no Canadá, um escândalo a envolver acusações de racismo era a última coisa que Trudeau precisava. Por isso apressou-se a apresentar desculpas. Uma estratégia que não o impediu de cair nas sondagens, tendo vindo entretanto a recuperar. Agora, com as eleições da próxima segunda-feira à porta, os últimos estudos dão um empate técnico entre os liberais de Trudeau e os conservadores de Andrew Scheer, deixando tudo em aberto.

"Justin Trudeau passou os últimos quatro anos a dar lições aos canadianos sobre tolerância e diversidade, com uma atitude de santinho. Não há maneira de disfarçar a hipocrisia. Os canadianos, agora, perceberam que Trudeau não é como lhes foi vendido", garantiu à Reuters Daniel Schow, porta-voz da campanha dos conservadores. E o próprio Sheer veio garantir que o primeiro-ministro já não tem "autoridade moral para governar", referindo um vídeo dos anos 1990 em que Trudeau surge a dançar, também com a cara pintada de negro.