António Costa pediu a Jeremy Corbyn que coloque o "interesse da Europa" acima "das conveniências partidárias", num apelo feito na reunião dos Socialistas e Democratas europeus (PES), onde foi acompanhado dos outros líderes do PES presentes. Já noutros encontros do PES, o primeiro-ministro socialista conversou com o líder do Partido Trabalhista britânico, para insistir na necessidade de encontrar uma solução, apurou o DN.

Apesar da vida difícil do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para fazer aprovar o acordo alcançado com Bruxelas, Costa espera para ver como farão os trabalhistas na votação prevista para hoje na Câmara dos Comuns. "Tive oportunidade de dizer a Jeremy Corbyn que obviamente cada um de nós tem as contingências políticas internas próprias em cada um dos nossos países, mas que há um momento em que todos temos de ser capazes de pôr aquilo que é o interesse da Europa e o interesse geral acima das conveniências partidárias de cada um", contou.