Não há quem consiga pôr nos carris os investimentos previstos para as linhas de comboio em Portugal. A IP-Infraestruturas de Portugal voltou a atrasar algumas das obras programadas no âmbito do programa Ferrovia 2020, apresentado em fevereiro de 2016. E pelo menos uma ficou sem data de execução. Há intervenções que já só vão ficar concluídas depois do mandato deste Governo. A falta de quadros e o deficiente planeamento explicam porquê, diz Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros. No total são 17 as obras atrasadas.

Na linha do Douro, por exemplo, foi cancelada a eletrificação do troço entre Marco de Canaveses e Régua, segundo os documentos consultados pelo Dinheiro Vivo. Prevista para estar concluída no final deste ano, esta obra deixou de surgir nos diretórios da rede publicados pela IP nas últimas semanas e que já contam com todos os projetos para a ferrovia a iniciar até 2021.