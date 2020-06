O Teatro Nacional D. Maria II reabre amanhã as portas, três meses após as ter fechado, com By Heart, a última peça que representaram, desta vez no Brasil. Os dois dias de apresentação estão esgotados e a receita reverte para um Fundo de Apoio aos Profissionais da Cultura. Profissionais que viram as suas condições financeiras agravadas com a pandemia. O D. Maria assumiu os compromissos financeiros, mesmo com as salas fechadas. Os espetáculos adiados foram reagendados, outros estão a ser criados, o que faz que a nova temporada tenha 45 peças. E vai continuar o "D. Maria II em Casa".

Qual foi a sua principal preocupação quando foi decretado o estado de emergência?

Enquanto diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II foi a de assegurar que, no encerramento do teatro, as coisas se fizessem o mais depressa possível e com o máximo de segurança para as pessoas. Também houve preocupação pelos que estavam distantes, porque uma parte de nós estava no Brasil, incluindo eu. Precipitámos o nosso regresso, até porque as representações previstas no Brasil iam ser canceladas, para que pudéssemos regressar a casa e às famílias, num momento em que havia alguma ansiedade.