O presidente chinês, Xi Jinping, efetua nesta quarta e na quinta-feira uma "visita de Estado" à Coreia do Norte, a primeira de um líder chinês ao país em 14 anos. A viagem surge a uma semana de uma "reunião alargada" com o presidente norte-americano, Donald Trump, à margem da cimeira do G20 no Japão.

Com a visita a Pyongyang, Xi espera reforçar a sua influência junto do líder norte-coreano, Kim Jong-un, mostrando-se como aliado indispensável para conseguir a desnuclearização da Coreia. Isto numa altura em que Pequim está em plena guerra comercial com Washington.