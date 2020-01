Dois votos atiram diferendo com Joacine para os próximos órgãos do Livre

Depois de um dia de alta tensão, Joacine Katar Moreira saiu do congresso do Livre com um discurso de confiança. Mas a interpretação da deputada sobre o que se passou hoje no centro cívico Edmundo Pedro, em Lisboa, é contrariada pela direção do partido.

Na conclusão do primeiro dia de trabalhos do IX congresso, Joacine afirmou que os acontecimentos deste sábado lhe vão exigir uma reflexão, mas acrescentando: "É um facto que a maioria dos membros do partido votaram para que houvesse um adiamento e houvesse a hipótese de eu ser, verdadeiramente, escutada, algo que não tinha acontecido". O que, para Joacine, é um sinal de confiança - "Na minha ótica isto é um voto de confiança".